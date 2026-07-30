Харьков готовят к новой угрозе: вокруг города хотят создать антидроновый «купол»

ПВО (иллюстративное фото) / © Associated Press

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В Харьковской области готовятся запустить экспериментальный проект активного противодействия FPV-дронам, в том числе тем, которые управляются через оптоволокно. В случае успешных испытаний система планируется развернуть по всей территории Харькова.

Об этом в эфире Радио "Хартия" сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Систему сначала протестируют на отдельном участке

По словам Синегубова, проект в течение недели разрабатывается совместно с Вторым корпусом Национальной гвардии Украины «Хартия».

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Первый этап реализуют на отдельном участке, месторасположение которого по соображениям безопасности не разглашается.

«Если он будет успешным – а я верю, что он будет успешным – мы будем его имплементировать на всю территорию, создавать вокруг Харькова такой купол защиты от FPV-дронов на оптоволокне», – сказал глава ОВА.

По его словам, подобные средства уже применяются на фронте, однако для Харькова систему адаптировали к местным условиям и характеру угроз.

Первый этап профинансируют из областного бюджета

Экспериментальный проект будут полностью финансироваться на средства областного бюджета.

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В то же время, для развертывания системы вокруг всего города понадобится значительно большее финансирование. Если испытания подтвердят эффективность проекта, область планирует обращаться за дополнительными средствами, в частности через платформу United24, а также искать другие источники.

Синегубов назвал защиту города и гражданского населения одним из приоритетов областных властей.

Оборона будет иметь несколько уровней

Активная система противодействия FPV-дронам станет только одним из элементов комплексной защиты Харькова.

Пассивный уровень обороны предполагает установку антидроновых сеток вдоль всей Харьковской кольцевой дороги, а также на Харьковском шоссе — от кольцевой дороги до пересечения с улицей Академика Проскуры.

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Последним рубежом должны стать мобильные огневые группы, физически уничтожающие дроны. Для этого могут использоваться стрелковое оружие или автоматизированные турели.

«Это уже третий, последний рубеж, который должен сбить то, где не сработали первые два эшелона. Средства есть, есть люди. Сейчас главное правильно это все организовать, чтобы оно было максимально действенным», — объяснил Синегубов.

В Харькове оценивают угрозу массированных атак FPV-дронами

Начальник ОВА отметил, что сейчас в город долетают лишь отдельные FPV-дроны из сотен, запускаемых российскими войсками.

В то же время, по его словам, в случае массового применения таких беспилотников Харьков может каждый день оказываться под атакой около сотни FPV-дронов на оптоволокне.

После завершения подготовительного этапа область планирует приступить к практической реализации проекта.

Ранее депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил, что российские удары полностью уничтожили все АЗС на участке трассы Харьков — Полтава, включая заправки в Валках, Чутово и других населенных пунктах. По его словам, последнюю работающую АЗС в Валках оккупанты уничтожили 26 июля, поэтому водителям рекомендуют заранее позаботиться о запасе горючего. В то же время Скорик подчеркнул, что, несмотря на разрушение более 200 АЗС в Украине, из которых более 80 — на Харьковщине, топливного кризиса в стране пока нет.

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