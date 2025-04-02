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Харьков массированно атаковали БпЛА — в городе прозвучало по меньшей мере 15 взрывов: пострадал ребенок
Взрывы раздались в Холодногорском районе города.
В Харькове в ночь на 2 апреля во время массированного обстрела ударными беспилотниками прогремели по меньшей мере 15 взрывов.
Об этом говорится в сообщении главы ОВА Олега Синегубова.
«Харьков под массированной атакой вражеских дронов. В городе прогремело не менее 15 взрывов», — говорится в сообщении.
Кроме того, Синегубов сообщил, что в результате ударов БпЛА типа «Шахед» произошло попадание в частный дом. Также горит кровля 4-этажного здания на площади 1000 м.кв. и здание на площади 500 кв.
Глава Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате атаки были ранены два человека.
«Всего по Харькову было совершено 12 ударов враждебными БПЛА, все по Холодногорскому району. Есть информация о двух пострадавших, один из которых — ребенок», — говорится в сообщении.
Позже Терехов сообщил, что количество пострадавших в результате атаки беспилотников возросло до трех человек, ранения получили 48-летняя женщина, 9-месячный мальчик и 40-летняя женщина.
Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 2 апреля прогремели взрывы.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 2 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.