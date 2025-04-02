Харьков массированно атаковали БпЛА — в городе прозвучало по меньшей мере 15 взрывов: пострадал ребенок

Последствия обстрела Харькова / © Фото главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова

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В Харькове в ночь на 2 апреля во время массированного обстрела ударными беспилотниками прогремели по меньшей мере 15 взрывов.

Об этом говорится в сообщении главы ОВА Олега Синегубова.

«Харьков под массированной атакой вражеских дронов. В городе прогремело не менее 15 взрывов», — говорится в сообщении.

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Кроме того, Синегубов сообщил, что в результате ударов БпЛА типа «Шахед» произошло попадание в частный дом. Также горит кровля 4-этажного здания на площади 1000 м.кв. и здание на площади 500 кв.

Глава Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате атаки были ранены два человека.

«Всего по Харькову было совершено 12 ударов враждебными БПЛА, все по Холодногорскому району. Есть информация о двух пострадавших, один из которых — ребенок», — говорится в сообщении.

Позже Терехов сообщил, что количество пострадавших в результате атаки беспилотников возросло до трех человек, ранения получили 48-летняя женщина, 9-месячный мальчик и 40-летняя женщина.

Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 2 апреля прогремели взрывы.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 2 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.