Харьков может стать "вторым Алеппо": Терехов заявил о необходимости помощи от США

Мэр Харькова сказал, что пакет помощи на 60 млрд дол. имеет "решающее значение для нас".

Если политики в США не проголосуют за новую военную помощь для Украины, Харьков рискует стать "вторым Алеппо". Благодаря этой помощи государство может получить ПВО, необходимое для предотвращения дальнобойных российских атак.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сказал изданию The Guardian.

Мэр Харькова рассказал, что Россия изменила тактику, пытаясь уничтожить электроснабжение города и терроризировать его 1,3 млн. жителей, обстреливая жилые районы. Отмечается, что люди испытывали внеплановые отключения электроэнергии на часы подряд.

Терехов подчеркнул, что пакет американской помощи на 60 млрд долл., который остановился в Конгрессе, имеет "решающее значение для нас". Городской голова Харькова призвал Запад снова сосредоточиться на войне, которая длится уже более двух лет.

"Нам нужна эта поддержка, чтобы не допустить, чтобы Харьков стал вторым Алеппо", – сказал Терехов.

Бомбардировка Алеппо

Отметим, что мэр Харькова подразумевает сирийский город, который усиленно бомбили правительственные и российские силы в разгар гражданской войны 10 лет назад. РФ поддержала правительство сирийского диктатора Башара Асада и приступила к интенсивным бомбардировкам восточных районов Алеппо, где прятались оппозиционные силы и мирные жители. В результате ударов погибли тысячи человек, была разрушена значительная часть города. Тысячи жителей Алеппо до сих пор остаются беженцами, а город нуждается в масштабном восстановлении.

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Разрушение в Алеппо / Фото: Associated Press

Напомним, в начале апреля Терехов сообщил, что в результате российских атак в Харькове уничтожена почти вся критическая инфраструктура.

В середине апреля российские войска в очередной раз нанесли удары по энергетической инфраструктуре Харькова, после чего мэр сообщил о тяжелейшей ситуации с электроснабжением и разрушении жилых домов.

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