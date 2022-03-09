Харьков находится под обороной ВСУ: оккупанты не наступают, но обстреливают окраину города

Харьков находится под обороной ВСУ: оккупанты не наступают, но обстреливают окраину города

Российские оккупанты стреляют по жилым домам.

Город Харьков полностью находится под обороной Вооруженных сил Украины.

Об этом 9 марта сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По его словам, враг не предпринимает активных наступательных действий. Однако продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по жилищной инфраструктуре на окраине города.

Только за минувшие сутки российская армия нанесла более полусотни артиллерийских обстрелов и обстрелов из реактивной системы залпового огня. Оккупанты гатили по районам: Алексеевка, Пятихаток, Северного шоссе, Белгородского шоссе, Холодной горы, Дергачев, Северной и Южной Салтовки.

Украинские военные дали отпор врагу в направлении Дергачев. Сухопутные части ВСУ совместно с частями Нацгвардии и Теробороны перешли в контрнаступление на позиции артиллерии и реактивные системы залпового огня противника. Именно они систематически обстреливали окрестности Харькова.

"После неудачного сопротивления — враг прибег к бегству. Бросил военную технику в виде тяжелого вооружения. Часть личного состава противника убегает в лесные массивы в направлении Белгорода", — говорится в сообщении.

Местное население просят быть осмотрительными и по возможности способствовать поиску.

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