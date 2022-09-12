Харьков несокрушимый: после мощнейшей атаки РФ почти во все дома вернули свет, возобновило работу и метро (фото)

Российские оккупанты вечером 11 сентября цинично обстреляли Харьков. В результате атаки российских захватчиков в области и городе исчезло электроснабжение и водоснабжение.

В Харькове и области по состоянию на утро 12 сентября электроснабжение и водоснабжение возобновлено уже на 80%.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Электроснабжение и водоснабжение города и области возобновлено на 80%. Продолжаем работать", — заявил он.

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Как добавил Харьковский мэр Игорь Терехов, после обстрела объектов критической инфраструктуры вечером 11 сентября в Харькове удалось вернуть коммуникации и возобновить работу общественного транспорта.

"Метро и наземный электротранспорт 12 сентября работают в штатном режиме", – написал мэр.

Он отметил, что в Харькове ночью возобновили водоснабжение, сейчас происходит наполнение системы.

В свою очередь, глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что оккупанты ударили по Харькову ночью около полуночи, предварительно с ЗРК С-300. Разбомбила армия РФ 5-этажный жилой дом в Новобаварском районе Харькова.

Своими действиями оккупанты убили одного человека, двое — ранены. Информация уточняется.

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Около 20:00 оккупанты также нанесли ракетный удар по Холодногорскому району. Тогда россияне повредили объект критической инфраструктуры. В результате два работника погибли. Масштабный пожар укротили всю ночь.

11 сентября от ракетных обстрелов России пострадал объект критической инфраструктуры в Чугуевском районе. Два человека получили ранения.

"Российские оккупанты, под давлением наших ВСУ убегая из Харьковщины, продолжают мстить мирному населению... В результате российских ракетных ударов в г. Харьков и на большой части Харьковской области исчезло электроснабжение. Также без электричества не работали насосы, подающие людям в дома воду. области электро- и водоснабжения восстановлены на 80%. Работы продолжаются. Спасибо нашим энергетикам и спасателям за оперативную и самоотверженную работу", — отметил Синегубов.

Последствия обстрела Харькова армией РФ 11 сентября / Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Чиновник подчеркнул, что ВСУ продолжают операцию по освобождению Харьковщины от российских оккупантов. Враг же спешно бросает свои позиции и убегает вглубь ранее оккупированных территорий или сразу на территорию РФ.

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"Вчера россияне покинули населенные пункты Большой Бурлук и Двухлетняя Купянского района. На отдельных участках фронта наши защитники вышли к государственной границе с РФ. Спасибо нашим защитникам. Слава ВСУ!", — подытожил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничный ракетный обстрел объекта инфраструктуры в Харькове. Он подчеркнул, что украинцы никогда не согласятся на "дружбу и братство" с Россией.

Зеленский объяснил, что "холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшно и смертельно, как русские "дружба и братство".

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