- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 78
- Время на прочтение
- 1 мин
Харьков ночью атаковали БпЛА: в городе раздались взрывы
В городе зафиксировано попадание дронов в жилую застройку.
В ночь на 18 августа в Харькове прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает Общественное со ссылкой на своих корреспондентов.
В сообщении указывается, что всего в городе было зафиксировано по меньшей мере четыре взрыва.
Перед взрывами Воздушные силы сообщали, что в направлении города двигаются вражеские ударные беспилотники.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что попадание беспилотников было зафиксировано в Индустриальном районе.
«Один из ударов пришелся по многоэтажному жилому дому. Информация о других последствиях и возможных пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ночь на 18 августа в Сумах прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что вечером 17 августа российская армия атаковала Сумскую общину. В результате взрыва повреждено учебное заведение, но, к счастью, никто не пострадал.