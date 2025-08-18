Харьков ночью атаковали БпЛА: в городе раздались взрывы

Харьков атаковали БпЛА

Реклама

В ночь на 18 августа в Харькове прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на своих корреспондентов.

В сообщении указывается, что всего в городе было зафиксировано по меньшей мере четыре взрыва.

Реклама

Перед взрывами Воздушные силы сообщали, что в направлении города двигаются вражеские ударные беспилотники.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что попадание беспилотников было зафиксировано в Индустриальном районе.

«Один из ударов пришелся по многоэтажному жилому дому. Информация о других последствиях и возможных пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 августа в Сумах прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Реклама

Мы ранее информировали, что вечером 17 августа российская армия атаковала Сумскую общину. В результате взрыва повреждено учебное заведение, но, к счастью, никто не пострадал.