Война
78
1 мин

Харьков ночью атаковали БпЛА: в городе раздались взрывы

В городе зафиксировано попадание дронов в жилую застройку.

Игорь Бережанский
Харьков атаковали БпЛА

В ночь на 18 августа в Харькове прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на своих корреспондентов.

В сообщении указывается, что всего в городе было зафиксировано по меньшей мере четыре взрыва.

Перед взрывами Воздушные силы сообщали, что в направлении города двигаются вражеские ударные беспилотники.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что попадание беспилотников было зафиксировано в Индустриальном районе.

«Один из ударов пришелся по многоэтажному жилому дому. Информация о других последствиях и возможных пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 августа в Сумах прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что вечером 17 августа российская армия атаковала Сумскую общину. В результате взрыва повреждено учебное заведение, но, к счастью, никто не пострадал.

