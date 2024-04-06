Харьков пережил очередную ракетную атаку россиян: подробности и фото с места "прилета"

В Харькове в результате вражеского ракетного удара погибли 6 человек. Еще 11 получили ранения.

В ночь на 6 апреля 2024 года российские оккупанты нанесли очередной удар по мирному населению Харькова. Около 00:20 враг выпустил две ракеты типа С-300 с территории Белгородской области РФ, попавших в жилмассив Шевченковского района города.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

В результате вражеской атаки погибли 6 человек, еще 11 получили ранения. При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Повреждены многоэтажки, административные здания, общежития, детский сад, магазины, кафе и автомобили. По предварительным данным, враг ударил по городу двумя ракетами типа С-300 с территории белгородской области РФ", — сообщили в Офисе генпрокурора.

Удар по Харькову 6 апреля (7 фото)

Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил Российской Федерации.

Напомним, российские войска в ночь на 6 апреля массированно атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе "Shahed". Судя по сообщениям Воздушных сил ВСУ, атака продолжалась несколько часов. Под ударами находились Харьков, Запорожье, Хмельницкая и Киевская области. ТСН.ua собрал все, что известно о ночном ударе.

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