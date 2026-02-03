- Дата публикации
Харьков под российской атакой: куда ударила баллистика
В Харькове зафиксирован удар баллистическим оружием по Слободскому району и попадание вражеского дрона «Молния» в центре города.
В Харькове в ночь на 3 февраля 2026 года прозвучала серия взрывов. По предварительным данным, враг нанес удар баллистическим оружием — зафиксировано попадание в Слободском районе города.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов . По его словам, детали относительно последствий атаки уточняются.
Кроме того, в центре Харькова зафиксировано попадание вражеского дрона типа «Молния». По состоянию на данный момент информации о пострадавших нет. Данные о возможных повреждениях инфраструктуры еще не собираются.
В Харькове продолжали раздаваться взрывы.
"Еще один ракетный удар по Харькову и также по Слободскому району! Также на город идет массированная атака вражеских дронов и ракет. Будьте осторожны!", - позже добавил Терехов.
По предварительной информации, враг нанес удар КАБ по пригороду Харькова.
В эту минуту информация о пострадавших не поступала.
Последствия неприятельских ударов выясняются.
Официальные службы работают на местах происходящего. Жителей призывают оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
Напомним, ранее россияне атаковали в Харькове табачную фабрику известной компании.
На фабрике возник масштабный пожар. Значительные разрушения получили строительные конструкции.