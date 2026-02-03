Харьков под российской атакой: куда ударила баллистика

Ракета / © ТСН.ua

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Харькове в ночь на 3 февраля 2026 года прозвучала серия взрывов. По предварительным данным, враг нанес удар баллистическим оружием — зафиксировано попадание в Слободском районе города.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов . По его словам, детали относительно последствий атаки уточняются.

Кроме того, в центре Харькова зафиксировано попадание вражеского дрона типа «Молния». По состоянию на данный момент информации о пострадавших нет. Данные о возможных повреждениях инфраструктуры еще не собираются.

Реклама

В Харькове продолжали раздаваться взрывы.

"Еще один ракетный удар по Харькову и также по Слободскому району! Также на город идет массированная атака вражеских дронов и ракет. Будьте осторожны!", - позже добавил Терехов.

По предварительной информации, враг нанес удар КАБ по пригороду Харькова.

В эту минуту информация о пострадавших не поступала.

Реклама

Последствия неприятельских ударов выясняются.

Официальные службы работают на местах происходящего. Жителей призывают оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Напомним, ранее россияне атаковали в Харькове табачную фабрику известной компании.

На фабрике возник масштабный пожар. Значительные разрушения получили строительные конструкции.