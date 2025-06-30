Харьков подвергся удару новым российским дроном "Черника": что это за оружие

Впервые в Харькове зафиксировали атаку новым российским дроном

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В Харькове впервые зафиксирована атака новым российским дроном «Черника». Беспилотник повредил авто в гаражном кооперативе. Всего за неделю город подвергся 16 атакам, есть раненые, среди них ребенок.

Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов в Telegram.

Этот беспилотник имеет мощность боевой части, подобную дрону «Молния», но отличается другой конструкцией и характеристиками.

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В результате его удара повреждения получили несколько автомобилей в гаражном кооперативе. Кроме материальных потерь, сообщается о четырех пострадавших, среди которых — один ребенок. К счастью, ни один из случаев не закончился смертельно.

Атаки зафиксированы в трех районах Харькова — Немышлянском, Киевском и Индустриальном. Пострадали жилые дома, а также гражданская инфраструктура, включая предприятия.

В то же время есть и положительная динамика. Общая продолжительность воздушных тревог в Харькове была на 33 часа (43%) меньше, чем в среднем по Харьковской области. В Ситуационном центре отмечают, что это результат эффективной и координированной работы украинских военных, аналитиков и сил ПВО.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 29 июня 2025 года российские оккупанты атаковали Харьковвражеским дроном типа «Молния». Удар был зафиксирован по одному из наиболее пострадавших ранее жилых массивов города.

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