Харьков после атаки 22 марта: запустили метро, 200 тысяч горожан до сих пор без света

В Харькове после массированной атаки Вооруженных сил Российской Федерации заработало метро. Интервал движения поездов составляет 20 минут.

Об этом сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов в Telegram в понедельник, 25 марта.

"Наши энергетики сделали, казалось бы, невероятное и у нас появилась возможность запустить метро. Подземка работает по всем линиям, интервал движения 20 минут. Спасибо всем причастным, как энергетикам, так и транспортникам, за отличную работу!" – написал Терехов.

В городе без света 200 тысяч харьковчан. Энергетики продолжают круглые сутки работать над ликвидацией последствий обстрелов, отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Действует график почасовых отключений электроэнергии для Харькова и громад области: Мерефянской, Люботинской, Змиевской, Балаклеевской, Чугуевской, Изюмской, Богодуховской и Дергачевской. Графики находятся в процессе корректировки", — уточнил Синегубов.

Ситуация с восстановлением электроснабжения в Харькове может улучшиться не раньше чем через неделю. Об этом в эфире телемарафона сказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"У нас есть три опции, как можно обеспечить увеличенную подачу электроэнергии потребителям города, мы этими тремя путями идем параллельно. Не хочу давать прогнозов, поскольку ситуация действительно сложная, и не хотел бы давать обещаний, которые мы не сможем выполнить. Но думаю, что в конце следующей недели или дней 8-9 удастся существенно улучшить ситуацию с энергообеспечением города", — сказал он.

Напомним:

Российская массированная атака по объектам энергетики в Харькове нанесла серьезные разрушения: разрушенные трансформаторные подстанции и ТЭЦ. Точная дата полного восстановления электроэнергии и работы коммуникаций трудно спрогнозировать.

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