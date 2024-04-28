"Харьков – сакральная цель Путина": генерал-лейтенант ВСУ рассказал, способна ли РФ захватить город

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко прокомментировал информацию о том, действительно ли наступление армии РФ на Харьков – неизбежно и подчеркнул, что с начала войны Харьков был, есть и остается – сакральной целью для диктатора Владимира Путина. По его словам, этому русскоязычному городу не прощается его "измена", ведь в 2014 году ожидался не захват, а "покупка" Харькова.

Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Тогда, в начале войны, Харьков взять не удалось, и теперь это уже вызов для Путина, он воспринимает это именно так. И потому вносит Харьков в перечень первоочередных задач. Тем более, что сегодня российская армия не захватила ни один областной центр Украины. Херсон был в течение определенного времени в оккупации, но наши отразили. Взятие Харькова было бы для Путина знаковым достижением", - отметил Романенко.

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Генерал-лейтенант добавил, что для этого россиянами проводится пропагандистская работа, в частности , Харьков объявляется "санитарной зоной". Оказывается психологическое давление на граждан и руководство Украины.

"Что бы там ни решили по конкретной операции по взятию Харькова, ИПСО, безусловно, проводится в рамках пропаганды. Взять Харьков – вызов и задачи №1 для Путина", - подчеркнул он.

Игорь Романенко говорит, что Россия не изменила свои захватнические планы, поэтому первостепенная задача для врага – полный захват Донецкой и Луганской областей в административных границах и, если возможно, расширение в других областях – Харьков, Херсон, Запорожье и т.д.

Такие цели ставятся, в частности, к саммиту мира в Швейцарии, где может решаться вопрос о приостановлении боевых действий. При участии или без участия России, но к лету они хотят выйти на сильные позиции.

"По Харькову сегодня кто-либо может говорить что угодно, однако надо анализировать силы и средства. Сейчас Россия может собрать здесь 20-30-тысячную группировку, но нужно от 150 тысяч. Пока – подчеркиваю, пока – это не та группировка, которая могла бы эффективно действовать. Но есть средства воздушного нападения, поскольку Харьков находится от неподалеку от границы, которые стреляют на расстояние до 100 километров. Например, ракеты С-300, которых у врага тысячи. Давление на город будет продолжаться, как это осуществлялось в отношении меньших городов на Донбассе", — предупредил генерал-лейтенант ВСУ.

Романенко отметил, что нужно переходить к стратегическим действиям на фронте, которые зависят от того, кто быстрее и к чему подготовится. Либо Силы обороны к началу лета соберут силы и резервы, в том числе за счет военной помощи, и смогут эффективно выполнять задачи стратегической оборонной операции, либо россияне набету силу, вооружение и технику, и тогда наша ситуация ухудшится.

"В таком случае, опасности захвата Киева все равно не будет, но для захвата Харькова они действительно смогут собрать силы. И тогда надо будет смотреть, как можно защитить город дополнительно", — резюмировал Игорь Романенко.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что оккупационная армия России в июне хочет начать новое наступление на фронте – какими будут цели врага и как западное оружие изменит ход событий.

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