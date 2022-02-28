Харьков сегодня под огнем "Градов": оккупанты обстреливают сразу несколько районов города

Трудно сейчас и жителям Купянска. Как сообщают люди, в городе нет хлеба и есть перебои с электроэнергией.

Число погибших после обстрела из «Градов» многоэтажек в Харькове пока медики не могут подсчитать. Они собирают тела прямо посреди улиц. полностью выгоревший автомобиль, там ехала семья, все они погибли. А в окно квартиры залетел снаряд на Салтовке. На кухне как раз была пенсионерка. Ее придавило под завалами – из-за этого она потеряла ногу, а впоследствии скончалась в больнице.

Говорится в ТСН.

Российский враг обстреливает целые жилые районы Харькова, где нет критической инфраструктуры. Ведутся обстрелы в районах Алексеевка, Салтовка, Павлово Поле. Погибают десятки мирных жителей. Это происходит днем, когда люди вышли в аптеки, в магазины», — говорит глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Сложная ситуация и в Балаклее. В ее окрестностях россияне с «Градами», огнем которых поливают жилые районы. Под авиаудар попала больница, но она продолжает работать. Сам город отрезан из-за взорванных мостов и разбитых дорог. Магазины и аптеки закрыты – нечего продавать.

Обстрел Харькова: по жилым домам города гатят "Градами" – предварительно ранен 31 человек

Трудно сейчас и жителям Купянска. Мэр города сдался россиянам без боя. Оккупанты обещали мирное небо, но уже ночью в окрестностях был авиаудар. Как сообщают люди, в городе нет хлеба и есть перебои с электроэнергией.

На переговоры с оккупантами пошел и мэр города Южное. Его задержали за государственную измену. Глава области официально передал слова военных тем, кто будет задумываться о переговорах: будут расстреливаться на местах.

Из-за разрушенных мостов и дорог, из-за непрерывных обстрелов многие населенные пункты в Харьковской области имеют проблемы с доставкой продуктов и медикаментов.

Местные власти пытаются решить эту проблему, присоединяются волонтеры. Людям бесплатно раздают молоко, мясо и другие продукты.