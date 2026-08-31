Многомиллионный город в опасности: россияне рвутся вперед, ISW раскрыл опасные направления (карта)

Ситуация на фронте / © ТСН.ua

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Российские военные продолжают наступать на нескольких направлениях фронта. Горячее всего остается на Харьковщине, вблизи Боровой, на Славянском и Константиновском направлениях и в районе Доброполья.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Ситуация в Харьковской области

Россияне пытаются закрепиться в центре Казачьей Лопани

Российские войска 29 и 30 августа продолжали наступательные операции на севере Харьковской области, однако не имели подтвержденного продвижения.

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Российский источник, освещающий деятельность Северной группировки войск РФ, 30 августа сообщил, что российские военные пытаются закрепиться в центральной части Казачьей Лопани, севернее Харькова, а также активно продвигаются в направлении Белого Колодца к северо-востоку от города.

29 и 30 августа российские войска также продолжали наступательные действия на Великобурлукском направлении, но не продвинулись.

Купянское направление: ВСУ имеют продвижение

Украинские войска недавно продвинулись на Купянском направлении. В то же время российские войска недавно предприняли попытку проникновения на направление Боровой.

Согласно геолокационной видеозаписи, опубликованной 30 августа, украинские военные нанесли удар по российскому военнослужащему в северной части Богуславки, северо-восточнее Боровой. По оценке ISW это произошло после российской попытки проникновения на этом участке.

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Российский источник, освещающий деятельность Западной группировки войск РФ, сообщил, что украинские войска одновременно атакуют на нескольких участках вдоль линии Редкодуб — Новое, юго-восточнее Боровой. Таким образом ВСУ пытаются расширить серую зону и выявить слабые места в российской обороне.

Сумская область: Россия заявила о «захвате» трех населенных пунктов

Россия заявила о захвате трех населенных пунктов, однако украинские военные опровергли эти утверждения и заявили о контроле над ними.

30 августа российское Минобороны заявило, что подразделения 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса и 15-го отдельного танкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии якобы захватили Садки и Велики.

В то же время украинская Курская группировка войск опровергла эту информацию, подчеркнув, что Садки и Большой Прикол остаются под контролем Украины.

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Кроме того, источник, сообщающий о действиях российской Северной группировки войск, заявил, что российские силы не контролируют и Храповщину. Накануне, 29 августа, Минобороны РФ утверждало, что оккупанты якобы захватили этот населенный пункт.

Какая ситуация в Донецкой области

Лиманское направление: украинцы контратакуют

Украинские войска недавно продвинулись и на Славянском направлении. Согласно геолокационным видеозаписям, опубликованным 29 августа, украинские военные продвинулись к востоку от Новоселовки, северо-западнее Лимана.

Российский источник, освещающий деятельность Западной группировки войск РФ, утверждает, что ситуация на Лиманском направлении стала более динамичной после серии украинских контратак в этом районе.

Константиновское направление: россияне пытаются проникнуть в тыл

Российские войска продолжают попытки проникновения на украинские позиции в тактическом районе Константиновка — Дружковка.

Согласно геолокационной видеозаписи, опубликованной 28 августа, украинские военные нанесли удары по российским позициям в южной и центральной частях Длинной Балки, к югу от Константиновки. По оценке ISW это произошло после российских попыток проникновения на этом участке.

В то же время российские войска нанесли удар по украинской позиции в северной части Степановки, юго-западнее Константиновки. Соответствующие геолокационные кадры были опубликованы 27 августа. Это свидетельствует о том, что российские войска не смогли закрепиться в Степановке, несмотря на предварительную оценку ISW.

Ситуация возле Константиновки. Карта: ISW

Добропольское направление: РФ заявляет о «захвате» Рубежного

29 и 30 августа российские войска продолжали наступательные действия в тактическом районе Доброполья, однако подтвержденное продвижение не зафиксировано.

В то же время Министерство обороны России заявило, что российские войска якобы захватили Рубежное к северо-востоку от Доброполья.

Российский военный блогер также утверждал, что оккупанты продвинулись к юго-западу от Кучерового Яра, что к северо-востоку от Доброполья.

Покровское и Новопавловское направления

29 и 30 августа российские войска продолжали наступательные операции в Покровском и Новопавловском направлениях.

Оккупанты атаковали преимущественно к северо-востоку от Новопавловки, однако подтвержденного продвижения не имели.

30 августа Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские военные нанесли удар по командному пункту российских беспилотников вблизи оккупированного Млечного. Населенный пункт расположен к востоку от Новопавловки, примерно в 15 км от линии фронта.

Ситуация на фронте — последние новости

Напомним, по данным американских аналитиков, российские военные готовятся к масштабному наступлению в направлении Лимана, к северо-востоку от Славянска. Армия РФ скапливает личный состав и технику.

Тем временем глава Кремля уже в 15-е установил дедлайн по захвату Донбасса. Новая дата - до 31 декабря 2026 года. Впрочем, военное командование просит российское руководство перенести на 31 марта 2027, поскольку называет этот термин нереалистичным.

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