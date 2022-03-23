Харьков в заложниках: деятельность россиян чревата радиационным загрязнением

Из-за продолжения боев за Харьков есть вероятность техногенной катастрофы.

Как сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, в Харькове на площадке подкритической установки Источник нейтронов был обнаружен объект, который, по предварительным данным, квалифицировали как неразорванный реактивный снаряд РСЗО 9К58 Смерч.

Из-за того, что в этом регионе проходят боевые действия, компетентные службы не могут получить доступ к площадке и обезвредить потенциально опасный снаряд. По словам Государственной инспекции ядерного регулирования Украины это " создает потенциальную опасность нового взрыва в непосредственной близости к ядерной установке ".