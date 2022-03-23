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Харьков в заложниках: деятельность россиян чревата радиационным загрязнением

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Харьков в заложниках: деятельность россиян чревата радиационным загрязнением

На площадке подкритической установки Источник нейтронов был обнаружен неразорванный реактивный снаряд Смерч / pixabay.com

Из-за продолжения боев за Харьков есть вероятность техногенной катастрофы.

Как сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, в Харькове на площадке подкритической установки Источник нейтронов был обнаружен объект, который, по предварительным данным, квалифицировали как неразорванный реактивный снаряд РСЗО 9К58 Смерч.

Из-за того, что в этом регионе проходят боевые действия, компетентные службы не могут получить доступ к площадке и обезвредить потенциально опасный снаряд. По словам Государственной инспекции ядерного регулирования Украины это " создает потенциальную опасность нового взрыва в непосредственной близости к ядерной установке ".

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 290 ед.
  • Боевых бронированных машин – 999 ед.,
  • артиллерийских систем –117 ед.,
  • РСЗО — 50 ед.,
  • средства ПВО – 23 ед.,
  • самолетов – 46 ед.,
  • вертолетов – 68 ед.,
  • автомобильной техники – 454 ед.,
  • корабли/катера — 3 ед.,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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