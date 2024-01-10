Харьков: вражеский удар пришелся по гражданскому объекту — Терехов

Харьков вечером 10 января подвергся российской атаке, вероятно, ракетами С-300. Известно, что удар пришелся по гражданскому объекту.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Высокая вероятность жертв среди находившихся в нем людей. На парковке рядом горят авто, предварительно есть разрушение здания. Туда уже выехали все соответствующие службы", — отметил Терехов.

По информации ОВА, оккупанты атаковали Киевский район города. Предварительно ракетами С-300.

"Продолжается осмотр места прилета профильными службами. Поврежден гражданский объект. Есть возгорание авто, в отношении пострадавших — информация устанавливается", — написал глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Напомним, 10 января правоохранители идентифицировали тела семи погибших в результате российских ракетных обстрелов Покровского района Донецкой области. Среди них 3-летний ребенок.

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