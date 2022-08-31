Харьковчане приходят в себя после масштабного обстрела города: квартиры людей выгорели дотла

После попаданий оккупантов по Харькову два человека получили ранения, несколько квартир выгорели дотла, говорится в ТСН.

В полночь россияне в очередной раз запускают ракеты на Харько, но были взрывы и в Белгороде, когда одна из ракет лететь в сторону Харькова не захотела.

Одна из трех ракет все-таки долетела до украинского города, сюда упал небольшой кусок от смертоносной С-300. Дотла выгорела квартира, от мебели только пепел. Более двух часов спасатели боролись с огнем, из горящих комнат успели спасти двух женщин. «Две женщины, одна не ходит, а другая – пострадала больше. Они уже ложились спать, окна грянули на кровать и разбились, и стеклом порезало», – рассказывают соседи.

Раненые женщины под наблюдением медиков, их состояние средней тяжести. Жертв могло быть и больше, говорят спасатели, если бы жильцы соседних квартир не были эвакуированы.

«Воспламенилась квартира на третьем этаже на площади 30 квадратных метров, а также офисное помещение на площади 40 квадратных метров. Непосредственно сейчас на месте работают саперы для обнаружения остатков взрывоопасных предметов», – рассказывают спасатели.

Били ночью по городу и с артиллерии, кассетными боеприпасами, которые используют для массового поражения, обстреляли Новобаварский район. Только за полдня спасатели обезвредили на улицах с десяток таких снарядов, обошлось без жертв.

Читайте также:

Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС и ядерный терроризм Путина: Фейгин убежден, что все напрасно

Жителям дома престарелых вместо сока дали жидкость для мытья посуды: одна женщина умерла

Нашли свое место: оккупанты в Крыму начали обустраивать военные склады на свинофермах