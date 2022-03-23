Харьковчане живут практически под землей, российские "Грады" и "Смерчи" не перестают лететь в их дома

Харьковчане живут практически под землей, российские "Грады" и "Смерчи" не перестают лететь в их дома

Но люди не паникуют и поддерживают ВСУ, защищающие город.

Неразорванные ракеты от «Градов», торчащие прямо в стене жилого дома и большая ракета от РСЗО «Смерч» с размером в телеграфный столб прямо в спальной комнате - так выглядят дома и квартиры в Харькове. Город под круглосуточным огнем русских оккупантов.

Зинаиде Ивановне 82 года и уже почти три недели она прячется в подвале, ее квартира уничтожена. «У нас нет ничего – ни света, ни газа, ни отопления, ни воды», – говорит женщина.

Снаряды падают в центре города и на окраинах. Число обстрелов растет и как число разрушенных зданий из них уже за тысячу. «В любой момент может быть, вот сейчас тихо, а через 5 минут и минометы и Грады», — говорят местные.

Харьковчане живут под землей и днем и ночью. Выходят иногда за гуманитаркой, или просто увидеть солнце.

Какая ситуация в Харькове

Свою злобу из-за неудач российские изверги срывают на гражданском населении. «Первое – это психологическое давление, это разрушение города и принуждение к поступкам, и второе – разрушение инфраструктуры, поскольку им не удалось зайти в город, они перешли к этой тактике и разрушают город», – говорит боец НГУ.

Никакой паники среди горожан, сплоченность волонтеров и предпринимателей и защита военных, в которую верят харьковчане – делает оборону Харькова еще крепче.

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