Харьковчанин под обстрелами остался в доме, в который семь раз попадали ракеты, имел обязательства перед соседями

Харьковчанин под обстрелами остался в доме, в который семь раз попадали ракеты, имел обязательства перед соседями

В Харькове в районе Северной Салтовки уничтожены две трети домов и подавляющее количество местных оттуда выехали еще в начале марта, но есть и оставшиеся под обстрелами, потому что не жалал покинуть дом.

О мужчине, который с начала войны смотрел все квартиры в обстрелянной многоэтажке, в ТСН.

Под массированными артиллерийскими обстрелами на Северной Салтовке Максим живет с самого начала полномасштабной войны. Во время очередного взрыва вблизи он даже внимания не обращает, успокаивает: это еще не сильно. Горячее, говорит, было в апреле и начале мая. «Прилетела сюда как раз ракета. Вот так мимо нас как раз прилетела. И свиста даже не было. Ничего не успели, три дня ничего не слышал», – рассказывает Максим.

Три месяца под обстрелами в доме он жил сам, соседи все уехали. Жену и родителей мужчина тоже отправил на Запад Украины, сам решил остаться. Даже после того, как рашисты несколько раз попали по зданию. В его квартире во время очередного обстрела выбило окна – он их закрыл ДСП. Когда газа не стало, еду начал готовить на мангале, прямо на улице. И каждый день отчитывался соседям, стоят ли еще их квартиры. Ведь ему оставили ключи многие соседи.

В чате отписывал, в какой квартире вынесло стекла, а где произошел пожар. Говорит, только в этот дом прилетало не менее семи раз. Один из подъездов – полностью разрушен.

Именно на Северную Салтовку пришлось больше всего вражеских ударов. Это- район Харькова, ближайший к границе с Россией. Рашисты начали обстреливать Салтовку с первых дней войны и бьют до сих пор. В начале войны отсюда уехали все, кто мог. Но сейчас, несмотря на вражеские атаки, люди понемногу возвращаются – кто за вещами, а кто-то и совсем.

До войны на Салтовке жили более 300 тысяч харьковчан. Но сейчас многим возвращаться некуда. По состоянию на сегодняшний день россияне уничтожили 70 процентов многоэтажек. После войны район будут отстраивать, говорят в горсовете, а пока – пытаются предоставить тем, чьи дома уцелели, хоть какие-то условия для жизни. Коммунальщики работают почти без выходных, уже более 300 домов здесь со светом и водоснабжением.

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