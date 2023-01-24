Харьковщина под массированными обстрелами РФ: Синегубов рассказал детали адских суток (фото)

Оккупанты посили обстрелы Харьковщины.
Российские оккупационные войска утром 24 января обстреляли Купянск Харьковской области.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Оккупанты попали в жилые дома гражданских людей. В результате атаки российских захватчиков произошли масштабные пожары.
"Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – добавил Синегубов.
Кроме того, за 23 января россияне продолжали массово обстреливать приграничные населенные пункты в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах. В результате артобстрелов оккупантов в Волчанске Чугуевского района повреждены жилые дома, объекты гражданской промышленности и инфраструктурные объекты.
В селе Волчанские Хутора войска РФ ракетой разбомбили учебное заведение и здание культуры. В селе Гатище оккупанты повредили объекты гражданской промышленности, произошли пожары.
В Волчанске российские войска ранили 52-летнего мужчину. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Напомним, 22 января поздно вечером армия РФ нанесла ракетный удар, предварительно с ЗРК С-300, по поселку Песочин Харьковского района. Разрушено хозяйственное сооружение.
А 21 января РФ обстреляла молочно-консервный комбинат и частные дома в Харьковской области. Был ранен 46-летний гражданский мужчина
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