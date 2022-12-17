Харьковщина со светом, а Кировоградщина и с водой: регионы, что были полностью обесточенные, восстанавливаются

Украинская энергосистема постепенно восстанавливается после массированной ракетной атаки россиян. В результате обстрелов у энергетиков исчезла техническая возможность обеспечивать светом более 50% потребителей страны. Произошла так называемая системная авария – то есть блекаут. Энергетики отмечают, что после этой волны обстрелов им может понадобиться немного больше времени на восстановление. Прежде всего, электроэнергию будут подавать на объекты критической инфраструктуры.

Харьковщина

В Харьковской области восстановить питание смогли уже во всех общинах. Сейчас подключается Харьков. Больше всего радует, что появилась и вода, энергетики еще накануне заживили котельные и насосные станции, но нужно время, что их работа стабилизировалась.

В части Слободского и Немышлянского районов батареи пока холодные. Коммунальщики обещают в течение дня запустить тепло во все дома.

В городе уже по графику курсирует транспорт, накануне не работавший, подземка функционировала только как укрытие. Местные власти дополнительно вывели на маршруты автобусы, но на остановках все равно образовались очереди. Метро утром запустили, но со временем его пришлось снова остановить по техническим причинам.

Самыми популярными заведениями стали "Пункты несокрушимости", куда люди начали сходиться сразу после атаки, потому что были проблемы со связью.

Областные и местные власти Харькова отметили, что в результате последней атаки энергосистема испытала колоссальные разрушения. Оккупанты обстреляли критическую инфраструктуру Харькова и Чугуевского района.

Правоохранители нашли обломки 8 ракет, еще 2 удалось сбить силам ПВО.

Днепропетровщина

Сейчас в области начали подавать свет, тепло, воду. А еще накануне Днепропетровщина была полностью обесточена. Ракетные удары пришлись на объекты критической инфраструктуры в Никопольском и Криворожском районах, там были серьезные разрушения. Трое работников электроподстанций были ранены.

Область погрузилась в темноту, остановилось большинство котельных и насосных станций. Прежде всего энергетики взялись подключать больницы и предприятия подачи тепла и воды.

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Уже традиционно люди бросились в магазины и лотки с питьевой водой и заправки. Магазины, которые не имели генераторов, отпускали только хлеб. Однако и к ним строились очереди. Заправки принимали только наличные деньги.

Из-за обесточивания железной дороги минимум на два часа задерживались и поезда, курсирующие через Днепр.

Люди уже привычно потянулись к "Пунктам несокрушимости". Не отказывают в подзарядке гаджетов и небольшие предприятия и магазины с генераторами, некоторые даже могли делиться Wi-Fi.

По состоянию на утро в области продолжаются экстренные отключения света.

В Кривом Роге на 100 процентов подключили воду, частично на генераторах, 90 процентов города с теплом. В Днепре большинство котельных и насосных станций тоже уже с электричеством. Тяжелее всего тем, кто подключен к подстанциям, что были под ударом, им свет попытаются дать сегодня.

Кировоградщина

Электричество в регионе появилось уже повсюду. Накануне, хотя в области не было зафиксировано ни одного вражеского прилета, тем не менее, свет исчез практически сразу с начала ракетной атаки.

Позже глава областной военной администрации Андрей Райкович сообщил, что таким образом энергетики охраняли главные инфраструктурные объекты области.

Из-за отключения электроснабжения в четырех крупнейших городах области накануне исчезла и вода. Однако уже к вечеру водоканалы получили питание. Сейчас понемногу повышают давление в сети во избежание гидроударов. В трех городах области вода уже есть. До обеда ее должны получить и жители Кропивницкого.

В целом город продолжает жить даже во время таких отключений. Даже без света и воды магазины, кафе, парикмахерские, многочисленные "Пункты несокрушимости" работалм. Не останавливался даже общественный транспорт.

А сегодня вообще всем врагам назло местные будут наряжать елки.

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