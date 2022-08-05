Харьковщина страдает от вражеского "оборонного" оружия, которое превращает оккупантов в террористов

Харьковщина и сам Харьков под интенсивными обстрелами, ночью там снова слышались взрывы.

Россияне меняют тактику вместо "Искандеров" стреляют ракетами С-300, говорится в ТСН.

Жителям Башкировки на Харьковщине оккупанты устроили тройной обстрел – днем, вечером и ночью. Толстые ели взрывной волной ломало, как спички. «Мы сразу выбегали на улицу. Испугались, дикие ужас. Люди напуганы, люди плачут, люди хотят уехать, но некуда», — говорят жители.

На первом этаже этого дома – детский сад. "К счастью, детей не было, а теперь я не знаю, к кому обращаться, чтобы нам поремонтировали хотя бы на первом этаже", — говорят местные.

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Война научила коммунальщиков Харьковской области действовать максимально быстро. Мастера уже восстанавливают систему газоснабжения. На улице жара, но людей пугает неизвестность отопительного сезона. Здесь уже думают о предстоящей зиме, потому что ремонтных бригад может не хватить на восстановление многоэтажек в условиях интенсивных обстрелов. «Батареи полопаются, зимний период будет тяжелый, зачем топить, а нам куда, хоть сдох сразу», — боятся люди.

Вряд ли в детском саду был штаб военных или состав боеприпасов, но российские военные преступники постоянно вводят в бортовые компьютеры высокоточные боеприпасы геолокации целей, где не может быть военных. Но могут быть дети.

Харьков и Харьковская область наверняка чемпионы по прилетам по учебным заведениям. На школу в Башкировке россияне не пожалели оперативно-тактической ракеты, которая стоит дороже школьного здания.

В соседнем Чугуеве ежедневные обстрелы увеличивают список погибших горожан. В руках у нашего военного одно из доказательств того, что ракетчики РФ превратились в обычных террористов. «Это боевая часть комплекса С300, это впечатляющий элемент», – показывает боец.

С300 - комплекс противовоздушной обороны, должен бить по военным самолетам. Сейчас россияне массово применяют его по наземным целям в Харькове. «Это очень трудные цели для наших противоракетных средств. У них очень высокая скорость и очень нестабильная траектория полета», – говорит военнослужащий ВСУ Олег.

Но С300 перестает быть высокоточным оружием, если ракета запускается по наземным целям. По земле он бьет примерно, чтобы куда-нибудь попасть. И, когда 150 килограммов маленьких металлических кубиков разлетаются во все стороны в большом городе с почти сверхзвуковой скоростью, они несут смертельную угрозу именно для гражданских.

Краткое расстояние до Белгорода, откуда стреляют ракеты, не дает возможности противовоздушной обороне эффективно сработать против вражеских ракет. По логике войны, говорят военные, такие ракеты, как С300, нужно уничтожать до пуска на земле. Но пусковые установки делают залпы с территории России, куда Украина пообещала не наносить удары.

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