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Харьковская область – под огнем врага: возникли пожары, погиб гражданский

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Харьковская область – под огнем врага: возникли пожары, погиб гражданский

Последствия обстрелов Харьковской области 9 ноября / Фото: Олег Синєгубов

Оккупанты провели безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка.

За минувшие сутки российские оккупационные войска обстреляли Харьковскую область, в результате чего погиб гражданский мужчина.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, оккупанты провели безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка, где украинские защитники отбили 6 раз атак противника.

Под обстрелом противника были:

  • на Слобожанском направлении артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись более 15 населенным пунктам, в частности: Ветеринарное, Казачья Лопань Харьковского района, Волчанск Чугуевского района, город Купянск.
  • также враг нанес авиаудары по Петропавловке Купянского района. Неоднократно наносил артиллерийские удары по Купянск-Узловому.
  • в 12:00 оккупанты обстреляли г. Волчанск Чугуевского района, где поврежден жилой дом и здание детского сада.
  • в 13:00 враг нанес удары по с. Волчанские Хутора Чугуевского района. Поврежден частный дом.
  • в с. Изюмское Изюмского района в результате артобстрела, произошедшего с 13:00 до 16:30, погиб гражданский мужчина 1975 года рождения.
  • в 15:00 оккупанты нанесли удары по пгт. Ковшаровка Купянского района. Без пострадавших.
  • в 21:25 враг обстрелял г. Купянск, горел гараж и автомобиль.

Синегубов добавил, что на 09.11.2023 из опасных общин Купянского района эвакуировали 220 детей. Работа продолжается.

Напомним, российские военные возобновили штурмы на Лиманском направлении.

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Дата публикации
Просмотры
573
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