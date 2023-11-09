Харьковская область – под огнем врага: возникли пожары, погиб гражданский

За минувшие сутки российские оккупационные войска обстреляли Харьковскую область, в результате чего погиб гражданский мужчина.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По его словам, оккупанты провели безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка, где украинские защитники отбили 6 раз атак противника.

Под обстрелом противника были:

на Слобожанском направлении артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись более 15 населенным пунктам, в частности: Ветеринарное, Казачья Лопань Харьковского района, Волчанск Чугуевского района, город Купянск.

артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись более 15 населенным пунктам, в частности: Ветеринарное, Казачья Лопань Харьковского района, Волчанск Чугуевского района, город Купянск. также враг нанес авиаудары по Петропавловке Купянского района. Неоднократно наносил артиллерийские удары по Купянск-Узловому.

Неоднократно наносил артиллерийские удары по Купянск-Узловому. в 12:00 оккупанты обстреляли г. Волчанск Чугуевского района , где поврежден жилой дом и здание детского сада.

, где поврежден жилой дом и здание детского сада. в 13:00 враг нанес удары по с. Волчанские Хутора Чугуевского района . Поврежден частный дом.

. Поврежден частный дом. в с. Изюмское Изюмского района в результате артобстрела, произошедшего с 13:00 до 16:30, погиб гражданский мужчина 1975 года рождения.

в результате артобстрела, произошедшего с 13:00 до 16:30, погиб гражданский мужчина 1975 года рождения. в 15:00 оккупанты нанесли удары по пгт. Ковшаровка Купянского района . Без пострадавших.

. Без пострадавших. в 21:25 враг обстрелял г. Купянск, горел гараж и автомобиль.

Синегубов добавил, что на 09.11.2023 из опасных общин Купянского района эвакуировали 220 детей. Работа продолжается.

Напомним, российские военные возобновили штурмы на Лиманском направлении.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Оккупанты закладывают взрывчатку в объекты на левом берегу! Что это значит и для чего им еще железная дорога?!

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