Харьковская область – под огнем врага: возникли пожары, погиб гражданский

Оккупанты провели безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка.
За минувшие сутки российские оккупационные войска обстреляли Харьковскую область, в результате чего погиб гражданский мужчина.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, оккупанты провели безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка, где украинские защитники отбили 6 раз атак противника.
Под обстрелом противника были:
- на Слобожанском направлении артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись более 15 населенным пунктам, в частности: Ветеринарное, Казачья Лопань Харьковского района, Волчанск Чугуевского района, город Купянск.
- также враг нанес авиаудары по Петропавловке Купянского района. Неоднократно наносил артиллерийские удары по Купянск-Узловому.
- в 12:00 оккупанты обстреляли г. Волчанск Чугуевского района, где поврежден жилой дом и здание детского сада.
- в 13:00 враг нанес удары по с. Волчанские Хутора Чугуевского района. Поврежден частный дом.
- в с. Изюмское Изюмского района в результате артобстрела, произошедшего с 13:00 до 16:30, погиб гражданский мужчина 1975 года рождения.
- в 15:00 оккупанты нанесли удары по пгт. Ковшаровка Купянского района. Без пострадавших.
- в 21:25 враг обстрелял г. Купянск, горел гараж и автомобиль.
Синегубов добавил, что на 09.11.2023 из опасных общин Купянского района эвакуировали 220 детей. Работа продолжается.
Напомним, российские военные возобновили штурмы на Лиманском направлении.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Оккупанты закладывают взрывчатку в объекты на левом берегу! Что это значит и для чего им еще железная дорога?!
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