Харьковская область – под ударом россиян: в регионе объявлена воздушная тревога

В восточных и отчасти центральных регионах объявлена воздушная тревога.

В четверг, 23 февраля, россияне нанесли удар предварительно с РСЗО по Харьковской области. Под атаку попал город Люботин.

Об этом сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

"Враг осуществил обстрелы города Люботин. Предварительно для очередного преступления оккупанты использовали "Торнадо-С". Есть повреждения одного из зданий. Информация о пострадавших уточняется", — написал он.

По состоянию на 15:40 в Харькове спокойно – прилетов не было.

"Вражеских ударов по городу Харькову на данный момент не было. Харьковская область находится под ударом врага.

Не игнорируйте тревогу и не покидайте укрытие!", — добавил Мельник.

Отметим, по состоянию на 16.05 в восточных и частично центральных регионах объявлена воздушная тревога. В частности, в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Пройдите до укрытий и находитесь до окончания тревоги.

Напомним, в центре Мариуполя 23 февраля прогремел взрыв, после чего исчезли связь и Интернет.

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