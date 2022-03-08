Харьковская область в огне: враг на протяжении суток производил обстрелы и воздушные бомбардировки (фото)

Харьковская область в огне: враг на протяжении суток производил обстрелы и воздушные бомбардировки (фото)

В результате произошло множество разрушений и пожаров.

За сутки с 7 по 8 марта враг с новой силой проводил обстрелы и воздушные бомбардировки жилых кварталов и различных объектов Харькова и сельских населенных пунктов области, в результате чего произошло множество разрушений и пожаров.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС 8 марта.

Так, в 15:30 поступило сообщение о пожаре в жилой 9-этажке на ул. Краснодарской. Горели 27 квартир с 1-го по 9-й этажи. Площадь пожара составила более 1500 кв.м. На месте происшествия работало 5 ед. пожарно-спасательной службы и 25 спасателей. В 19:55 пожар был ликвидирован", — рассказали спасатели.

Всего за сутки спасатели совершили более 40 выездов для ликвидации пожаров, а также разбора завалов разрушенных зданий.

"Всего было привлечено более 50 единиц пожарно-спасательной техники и около 200 человек личного состава ГСЧС. Пожарные на пожарах и под завалами обнаружили тела 4 погибших", — сообщили в ведомстве.

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