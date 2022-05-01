Харьковские работники социального центра под обстрелами вывозили детей без родителей на более безопасную территорию

Из Харькова на Буковину удалось переправить более полусотни детей, лишенных родительской опеки.
Новым домом для них стала бывшая туристическая база, говорится в ТСН.
«Это Давидушка, я сейчас с ним еду в поезде. Еду куда? Непонятно. Но очень хочу спасти жизнь этим невинным крошечным детишкам», — говорится на видео записанном директором харьковского центра социальной поддержки, после нескольких дней ада.
Вместе с воспитателями женщина вывозила 50 юных подопечных из-под обстрелов на западе страны. «Мы только проехали по дороге и всего 10-15 минут и за нами взрыв», – вспоминают воспитательница Наталья.
Дети, оставшиеся без родительской заботы, с первых дней войны оказались в самой горячей точке Харькова. Район, где стоял их реабилитационный центр, россияне обстреливали круглосуточно. "Стихали они на 2-3 часа и затем снова. Была очень страшная ночь – неподалеку от нашего центра прилетела ракета и у нас так окна начали трястись", – добавляют воспитатели.
«Мы были в самой горячей точке, это было очень тяжело. Каждый раз это было 8-12 раз в сутки сносить туда детей», — рассказывает директор Алла Трохименко.
Не дожидаясь организованной эвакуации, воспитатели сами начали вывозить детей. Ехали в никуда, уже в поезде договорились о убежище в монастыре Прикарпатья. Там дети с воспитателями прожили месяц. И – снова переезд, уже в более приспособленное помещение – в санаторий на Буковину. «Эта война показала, что Украина – большая страна, великие люди, мы – восток, нас принял запад, нам очень помогали, нам давали все», – добавляет воспитательница Наталья.
Здесь не слышно взрывов – горы, солнце, теплые комнаты и много игрушек. Если раньше дети рисовали войну, то сейчас на бумаге только яркие краски. Но 15-летняя Алина до сих пор вздрагивает от громких звуков, но наконец-то чувствует себя в безопасности. «Я не слышу взрывов – это самое главное. Здесь горы, здесь очень хорошо, я никогда не думала, что буду жить в таком хорошем месте», – говорит девочка.
«Это было реально страшно. Хорошо, что мы остались здесь, мне здесь более спокойно», — говорит еще одна подопечная центра Виолетта.
Они понемногу обустраивают новое жилье и мечтают, что будут делать после войны. Виолетта не выпускает из рук кисти. «Я очень мечтаю поступить на визажиста. Стараемся как-то не думать о войне, пытаемся жить, как мы жили раньше», — говорит девочка.
И хоть здесь им уютно, главная мечта – вернуться домой, но когда это произойдет, не загадывают.
С начала войны только на Буковину из Донецкой, Киевской, Николаевской и Харьковской области эвакуировали пять сотен детей-сирот и тех, кто остался без родительской опеки.
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