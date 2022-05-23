"Харьковские соглашения" о сдаче Крыма РФ: суд разрешил арестовать экс-президента Януковича

Печерский районный суд г. Киева избрал бывшему президенту Украины Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей по делу о подписании "Харьковских соглашений".

Заседание суда с участием прокуроров Офиса генерального прокурора состоялось 23 мая, на котором было принято соответствующее решение.

Об этом сообщает пресс-служба Офис генпрокурора.

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Как установило следствие, экс-президент Украины, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим премьер-министром Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, предоставил Российской Федерации и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украина.

"21 апреля 2010 года, находясь в городе Харькове, подозреваемый подписал от имени Украины Соглашение между Украиной и Российской Федерацией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины – в АР Крым и г. Севастополе, вместо подготовки к его выводу с территории Украины", — говорится в сообщении.

В результате таких действий, как отмечает Офис генпрокурора, были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск Российской Федерации на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем вторжения вооруженных сил РФ и оккупации ими АР Крым и г. Севастополя.

Ранее сообщалось, что Печерский суд Киева разрешил арестовать бывшего президента Виктора Януковича по делу о незаконной переправке через госграницу.

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