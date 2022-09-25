Харьковского сценария не получится: воины Николаевской области с потерями отвоевывают уже уничтоженные села

На юге украинские военные постепенно, но двигаются вперед, но наступление требует больше времени и сил.

ТСН показывает один из таких участков фронта, где бойцы пошли вперед за реку, в деревни, которые уже избиты настолько, что иногда едва найдешь, где повесить флаг, где не бегут навстречу счастливые освобожденные люди, потому что и жителей в селах не осталось, где раненых нужно эвакуировать через реку, где некуда спрятаться, но хорошо видно, когда враг убегает.

На Николаевщине есть сплошные поля, где все видно на многие километры вперед — менее удачного места для войны не придумать. Но здесь ездит украинская броня среди торчащего из земли железа. Еще несколько недель назад эту территорию тяжелыми усилиями бойцы отвоевывали у оккупанта. "Я понимаю, что хочется, чтобы война закончилась завтра или сегодня, но легкой прогулки не будет", — говорят здесь бойцы.

Вместе с украинской землей в четырех населенных пунктах к украинцам перешли и российские трофеи, которые теперь будут лететь им обратно. Но бойцам приходится все еще иметь дело с вражеской артиллерией и авиацией.

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Часто бывают здесь и ранения, их приходится эвакуировать на боевых машинах «Благодаря тому, что у нас есть машины, умеющие плавать, это нам очень помогает очень часто», — убеждает местный врач.

От места обстрела и в больницу –40 минут. «Нет такого состояния, что все стабильно плохо или стабильно хорошо, может быть такое, что можем два дня курить бамбук, а потом два дня не опускать руки, нет тенденции к какой-либо стабильности», — говорят медики.

Медик Роман рассказывает – стабильные и привычные здесь только ранения бойцов – осколки и контузии.

В долгу украинские воины не остаются, дают бой. Все это можно увидеть благодаря аэроразведке, она фиксирует каждый шаг врага. «Он панически убегает, а ты думаешь, да, я за тобой веду наблюдение постоянно, где бы ты ни прятался, я тебя найду», – смеются бойцы.

Сейчас бойцы ведут бой за следующую деревню, где аэроразведчики видят сине-желтые цвета среди руин. «Очень важно, чтобы то знамя там висело, наши ребята за то село боролись, много наших собратьев пало», — говорят военные.

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