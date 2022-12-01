Харьковскую Северную Салтовку начали восстанавливать, в некоторые дома впервые за многие месяцы вернули воду

В Харькове начали восстанавливать Северную Салтовку — район, наиболее пострадавший от рашистских обстрелов. Одновременно строители работают более полусотни изуродованных домов. В то же время коммунальщики восстанавливают водоснабжение в многоэтажках, потому что в свои дома каждый день возвращаются люди.

С утра на объектах уже кипит работа. В один из домов рашисты попали трижды, в квартире на седьмом этаже устояла только одна стена, восьмого и девятого этажа вообще нет. Без крыши и жители соседнего подъезда, от прямого попадания обвалился потолок. В этом доме сейчас осталась одна жительница. Грохот строительных работ, говорит, каждый день поднимает настроение. Женщина ждет, чтобы поскорее смогли починить крышу, потому что во время дождей квартиру затапливает. “Когда идет дождь и через 2-3 часа протекает все это. Холодно. Сырость, влажность. Из носа бежит. Холодно. Температура – что на улице, что в квартире”, — рассказывает Татьяна, которая пережила бомбардировку своего дома.

Она все помнит до мелочей. “Прилетел самолет и сбросил две ракеты на наш дом. Одна попала на крышу, одна попала на скамейку у подъезда. А две ракеты полетели в 16-этажное здание напротив и он вспыхнул. Это было 5 марта в 15:20. А потом в 6 часов начался комендантский час и обстрел”, — рассказывает она.

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Строители уверяют, стараются максимально быстро завершить работу в доме. Полностью восстановить стены и крышу обещают через месяц. “Трудно, но мы это сделаем. Отстроим, конечно. Делаю все, что нужно, то и делаю. Оно нужно людям, которые ждут”, – говорят работники.

В то же время в разбитых многоэтажках, где уже поселились люди, к работе взялись коммунальщики — варят и меняют трубы. Давали там, где появляются люди. Люди начали приезжать и в момент, когда включали воду, обнаруживались замерзшие участки. Там где-то в подъезде на этажах, где-то в подвале, где-то повреждены взрывной волной”, — заключают они.

В ближайшие месяцы на Салтовке планируют отстроить 67 поврежденных домов, требующих наименьших затрат. Между тем, по выводам экспертов, четыре сотни домов подлежат сносу, после победы вместо них планируют возвести новые небоскребы.

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