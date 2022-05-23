Harpoon от Дании и ракетные системы от Чехии: 20 стран объявили о новой военной помощи Украине

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поделился, что Дания собирается передать Украине противокорабельные ракеты "Гарпун" (Harpoon).
Также украинские защитники получат пусковые установки к ПКР.
Об этом глава ОП написал в своем Telegram-канале. Он добавил, что дополнительное вооружение государство получит и от ряда других стран.
"Нам это действительно нужно для решения задач по защите и освобождению наших территорий", – прокомментировал Ермак.
Между тем, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что 20 стран объявили о новых пакетах помощи в области безопасности для Украины. Об этом глава Пентагона заявил после состоявшегося 23 мая второго заседания "группы стран Рамштайн", пишет CNN.
Так, Чехия передала Украине боевые вертолеты, танки и ракетные системы для борьбы с российским вторжением.
Со своей стороны министр обороны Алексей Резников отреагировал на это в своем Twitter.
"Встреча в формате #Ramstein прошла успешно", – прокомментировал он.
Meeting held in #Ramstein формат был successful. pic.twitter.com/l2Vu7TPaRi— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 23, 2022
Напомним, Анна Маляр предупредила об угрозе из Беларуси и Приднестровья. Россия "на всех фронтах" готовится к возможным ударам и провокациям.
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