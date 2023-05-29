Хайп дороже жизни: Ермак и Подоляк раскритиковали обнародование работы ПВО

Некоторые украинские чиновники ОВА, мерить блогеры в соцсетях даже на 15 месяцев полномасштабной войны и чрезвычайно высокого уровня ракетной опасности продолжают публиковать работу ПВО.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его словам, уже много раз из-за всех возможных средств коммуникации было отмечено, что нельзя публиковать работу ПВО, фотографии с мест падения ракет, перечень объектов атаки и т.д.

“Хайп дороже жизни? Несмотря на великую конвенционную войну, государство не ограничивало свободу слова и не вводило цензуру. Каждый до сих пор может свободно собирать и распространять информацию, которая не несет угрозы национальной безопасности и обороне. Но распространение критической информации уже похоже на преступную халатность, а в случае с представителями власти – на злоупотребление информацией, к которой у них есть доступ ex officio. Понятно, что это увеличивает активность и цитирование. Но точно чужие жизни не должны быть платой за повышенные индексы цитирования”, — рассказал Михаил Подоляк.

В очередной раз подчеркнул об этом и глава ОП Андрей Ермак.

“Несколько удивляет безответственность некоторых людей, которые ради просмотров в соцсетях продолжают публиковать фото и видео работы ПВО. Мы постоянно говорим об угрозах от таких действий и ответственности за них. И эти угрозы касаются каждого. Еще раз подчеркиваю, такие действия вредны. Они представляют угрозу обороноспособности”, — подчеркнул Ермак.

Напомним, что Кличко показал обломок пылающей ракеты в Оболонском районе.

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