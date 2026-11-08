«Хегсет должен уйти»: в Конгрессе США выступили с резким требованием из-за войны

Пит Хегсет / © Associated Press

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Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис поддержал резолюцию по министру обороны Питу Хегсету и призвал его уйти в отставку. Политик обвинил главу Пентагона в злоупотреблении властью, подрыве национальной безопасности и ответственности за последствия войны с Ираном.

Об этом Джеффрис заявил, комментируя резолюцию по Гегсету, передает NBC News.

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«Я решительно поддерживаю резолюцию по Хегсету. Так называемый министр обороны злоупотреблял своей властью, взорвал нашу национальную безопасность и спровоцировал по собственному желанию эту безрассудную и дорогостоящую войну в Иране», — подчеркнул лидер демократов.

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По его словам, последствия войны уже ощущают американцы, в частности из-за стремительного роста цен. В то же время, по убеждению Джеффриса, действия Хегсета не укрепили безопасность Соединенных Штатов, а наоборот сделали страну более уязвимой.

"Пит Хегсет должен уйти в отставку", - заявил политик.

Отметим, что это заявление последовало после победы демократов на выборах в Конгресс. Получив контроль над обеими палатами, они планируют усилить надзор за администрацией президента, в частности, провести расследование ее решений. Также демократы намерены добиваться новой военной помощи Украине и ужесточения санкций против России.

После поражения республиканцев в США заговорили об отставках и импичменте

Напомним, после промежуточных выборов в Конгресс США в администрации Дональда Трампа обострились споры по кадровым решениям. Как сообщают The New York Times и Reuters, в политических кругах обсуждают возможную отставку госсекретаря Марко Рубио и импичмент главы Пентагона Пита Хегсета.

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Рубио опроверг слухи об увольнении, заявив, что планирует работать с Трампом до конца его президентского срока. Хегсет столкнулся с критикой из-за войны против Ирана, недовольство которой стало одним из факторов поражения республиканцев на выборах.

Между тем, Fox News информирует, что у республиканцев может появиться новый лидер. Поражение партии на промежуточных выборах подтолкнуло вице-президента Джея Ди Венса к более активным политическим шагам. По данным информированных источников, он уже начал готовиться к президентской кампании в 2028 году. В частности, Вэнс пытается заручиться поддержкой избирателей, разочаровавшихся в Дональде Трампе.

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