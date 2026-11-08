ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
517
Время на прочтение
2 мин

«Хегсет должен уйти»: в Конгрессе США выступили с резким требованием из-за войны

В Вашингтоне усиливается критика руководства Пентагона на фоне войны с Ираном.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Пит Хегсет

Пит Хегсет / © Associated Press

Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис поддержал резолюцию по министру обороны Питу Хегсету и призвал его уйти в отставку. Политик обвинил главу Пентагона в злоупотреблении властью, подрыве национальной безопасности и ответственности за последствия войны с Ираном.

Об этом Джеффрис заявил, комментируя резолюцию по Гегсету, передает NBC News.

«Я решительно поддерживаю резолюцию по Хегсету. Так называемый министр обороны злоупотреблял своей властью, взорвал нашу национальную безопасность и спровоцировал по собственному желанию эту безрассудную и дорогостоящую войну в Иране», — подчеркнул лидер демократов.

По его словам, последствия войны уже ощущают американцы, в частности из-за стремительного роста цен. В то же время, по убеждению Джеффриса, действия Хегсета не укрепили безопасность Соединенных Штатов, а наоборот сделали страну более уязвимой.

"Пит Хегсет должен уйти в отставку", - заявил политик.

Отметим, что это заявление последовало после победы демократов на выборах в Конгресс. Получив контроль над обеими палатами, они планируют усилить надзор за администрацией президента, в частности, провести расследование ее решений. Также демократы намерены добиваться новой военной помощи Украине и ужесточения санкций против России.

После поражения республиканцев в США заговорили об отставках и импичменте

Напомним, после промежуточных выборов в Конгресс США в администрации Дональда Трампа обострились споры по кадровым решениям. Как сообщают The New York Times и Reuters, в политических кругах обсуждают возможную отставку госсекретаря Марко Рубио и импичмент главы Пентагона Пита Хегсета.

Рубио опроверг слухи об увольнении, заявив, что планирует работать с Трампом до конца его президентского срока. Хегсет столкнулся с критикой из-за войны против Ирана, недовольство которой стало одним из факторов поражения республиканцев на выборах.

Между тем, Fox News информирует, что у республиканцев может появиться новый лидер. Поражение партии на промежуточных выборах подтолкнуло вице-президента Джея Ди Венса к более активным политическим шагам. По данным информированных источников, он уже начал готовиться к президентской кампании в 2028 году. В частности, Вэнс пытается заручиться поддержкой избирателей, разочаровавшихся в Дональде Трампе.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie