Херсон без России: как живет город после освобождения от оккупантов

Россияне ежесуточно выпускают по Херсону десятки снарядов или управляемых авиабомб, и следы разрушений видны на многих улицах. Однако жизнь в городе не остановилась.

О том, как живет город — пишет издание The Washington Post.

Жизнь в Херсоне со времени деоккупации превратилась в экстрим. Россияне постоянно мстят городу за проукраинскую позицию.

"Супермаркеты и рестораны работают и заполнены, взрослые играют на спортивных, а дети на детских площадках, в городе проходят занятия по йоге и поэтические вечера. Несмотря на то, что сейчас в городе остается около 20% от его довоенного населения ― 73 тысячи человек", – пишет издание.

В последнее время, когда ВСУ создали плацдарм на левом берегу Днепра в районе села Крынки, российские обстрелы стали более интенсивными. Оккупанты бьют и по целям, которые считают военными, и по гражданским — об этом свидетельствует увеличение количества раненых и убитых из-за российских обстрелов. Впрочем, украинские войска отвечают тем же: количество "выходов" на левый берег тоже стало ощутимо больше, уверяют WP местные.

Чтобы пересечь Днепр, украинским военным нужно около двадцати минут, пишет издание. Самое опасное – это сесть в лодку и вылезть из нее на другом берегу, хотя и во время движения россияне пытаются попасть в бойцов. Морские пехотинцы пересекают реку в любое время суток, однако наиболее активно делают это ночью, а россияне пытаются выследить их с помощью тепловизоров. Неопытных бойцов таких задач не берут, пишет издание.

Между тем, в Херсоне удивительно быстро разбирают завалы и ремонтируют разрушенные оккупантами объекты инфраструктуры. В этом часто участвуют местные жители.

"Люди очень объединены. Думаю, мы здесь несокрушимые. В Херсоне остались люди с херсонской душой, те, кто любят его таким, каким он был. Это наш город, и нам его восстанавливать", ― сказала изданию Ирина Литвиненко, медсестра из местного реабилитационного центр для детей с инвалидностью.

Напомним, Херсон вернулся под контроль властей Украины. 11 ноября Министерство обороны Украины сообщило, что в город заходят ВСУ. Пути отступления российских окупантов находятся под огненным контролем украинской армии, сообщили в Минобороны. В тот же день в центре города был поднят украинский флаг.

14 ноября освобожденный Херсон посетил президент Украины Владимир Зеленский.

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