Херсон дает отпор – гражданские украинцы не дают оккупантам забыть, что они в городе ненадолго

Херсон дает отпор – гражданские украинцы не дают оккупантам забыть, что они в городе ненадолго

Участники митинга говорят, что российские солдаты не ожидали такой реакции от местных.

Перебои с продуктами и лекарствами, разграбленные оккупантами магазины, отсутствие электричества и связи – в таких условиях Херсонщина живет вторую неделю. Захвачена телебашня, транслирующая российские каналы, отключена мобильная связь и Интернет. Но люди не сдаются. Накануне херсонцы поразили своей смелостью и отвагой всю Украину. Под дулами автоматов вышли на митинг, чтобы заявить, что Херсон – это Украина.

Об этом говорится в ТСН.

Около двух тысяч смелых херсонцев вышло на Площадь Свободы в центре, чтобы показать российским военным, какие действительно настроения в Херсоне.

Именно здесь россияне должны были снять для своих СМИ картинку, как херсонцы зовут Путина и хотят присоединиться к России. Для этого была завезена специальная массовка из Крыма. Но херсонцы оцепили их с украинскими флагами и испортили весь сценарий.

Снять постановочный митинг о том, что Херсон зовет Путина, российские журналисты предлагали многим херсонским операторам. Те направили пропагандистов за русским кораблем. Соцсети взорвались кадрами из Херсона. Люди не разошлись, даже когда военные начали стрелять.

Под дулами автоматов вышли на митинг, чтобы заявить: "Херсон – это Украина"

Участники митинга говорят, что российские солдаты не ожидали такой реакции. Впоследствии их машины уехали из центра города. На российский БТР запрыгнул отчаянный с флагом и так проехался по центральному проспекту.

Далее люди прошлись по городу и продолжили митинг в парке Славы, возле мемориала погибшим защитникам Херсона во Второй мировой.

Все это произошло на 5 день оцепления Херсона. Несмотря на пустые полки в магазинах и большие очереди за продуктами, накануне херсонцы не взяли ничего из русского гумконвоя и даже голыми руками останавливали фуры с вражескими подачками.

Люди надеются на помощь своих. Пока распродают запасы магазинов и оптовых магазинов. К вечеру появилась информация, что российские военные покинули город. Вместо этого контролировать Херсон зашла захватническая нацгвардия. Но в городе на все угрозы и испытания верят — это не надолго. В соцсетях горожане флешмоб "Херсон – это Украина".