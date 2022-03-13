"Херсон есть и будет Украина" — Колыхаев обратился к горожанам на фоне слухов о "референдуме" оккупантов

"Херсон есть и будет Украина" — Колыхаев обратился к горожанам на фоне слухов о "референдуме" оккупантов

Мэр города заверил, что город останется украинским.

Российские оккупанты пытаются подкупить людей в районах Херсонской области и привезти их на митинг за создание так называемой "ХНР".

Об этом сообщил херсонский городской голова Игорь Колыхает в прямом эфире "Единых новостей", пишет Суспільне.

Игорь Колыхаев сказал, что "Херсон есть и будет Украиной, а его жители — патриоты".

Также известно, что 13 марта город отмечает 78-ю годовщину освобождения от нацистов и планируется проведение митингов в Херсоне на 12 часов. Депутаты горсовета поддержали решение депутатского корпуса областного совета и выступили против создания "народной республики".

Что касается гуманитарной ситуации в городе, то мэр сказал, что "зеленого коридора" не дают и сейчас власти работают над этим вопросом.

"Мы действительно нуждаемся в продуктах, но стараемся привлекать производства, которые еще могут работать. В медицинских учреждениях заканчиваются медикаменты. Ведем переговоры, чтобы аптеки открылись. Вчера удалось добыть немного инсулина. В Херсоне – более шести тысяч людей, которые в нем нуждаются", — сказал он.

Напомним, в прокуратуре сообщили, что Россия готовится провести на территории Херсонской области "референдум" по созданию "Херсонской народной республики". На это известие среагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и призвал партнеров ввести еще более жесткие санкции против страны-агрессора.

Читайте также: