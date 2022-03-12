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Херсон — это Украина: Кулеба призвал ввести еще более жесткие санкции из-за попытки РФ провести псевдореферендум

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Херсон — это Украина: Кулеба призвал ввести еще более жесткие санкции из-за попытки РФ провести псевдореферендум

Против РФ должны быть введены жесткие санкции при осуществлении этих планов.

Россия по методичкам 2014 года пытается провести в Херсоне псевдореферендум. Глава МИД Украины призвал партнеров ввести еще более жесткие санкции против страны-агрессора.

Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

"По методичке 2014 года РФ отчаянно пытается провести бутафорский "референдум" за "народную республику" в Херсоне. Поддержка среди людей нулевая, поэтому это полная фикция. Против РФ должны быть введены жесткие санкции в случае воплощения этих планов. Херсон есть и всегда будет Украиной", — подчеркнул Кулеба.

Ранее в прокуратуре Херсонской области сообщалось, что Россия готовится провести на территории Херсонской области "референдум" по созданию "Херсонской народной республики".

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