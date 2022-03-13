"Херсон — это Украина": под вражескими пулями тысячи горожан вышли митинговать против оккупантов

Традиционно люди собрались на Площади Свободы.

13 марта – День освобождения Херсона от фашистских захватчиков во Второй мировой войне. Именно в этот день против российских захватчиков вышел митинговать едва ли не весь город. Традиционно люди собрались на Площади Свободы, чтобы сказать, "Херсон – это Украина, а оккупантам здесь не место".

Об этом сообщает ТСН.

В это же время у Вечного огня собрались приверженцы "русского мира". Они праздновали под красными советскими флагами. Их было несколько десятков, большинство, по словам херсонцев, были завезенные гастролеры. Но были и местные предатели.

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Несколькотысячная колонна херсонцев тоже отправилась к Вечному огню. Шествие растянулось на две центральные улицы. Люди шли мимо вражеских танков и БТРов.

Несмотря на то, что российские военные стреляли вверх, люди шли дальше. Предатели с красными тряпками исчезли, а херсонцы у Вечного огня под флагами Украины почтили всех, кто защищал город много лет назад и защищает его сейчас.

Митинги за Украину прошли 13 марта и по всей области. Но оккупанты продолжают давить на местные власти. Накануне сложили свои полномочия мэр и депутаты оккупированного Геническа. На сайте горсовета написали, что оккупанты поставили им условия, при которых они не могут работать как украинский орган самоуправления. В тот же день районные издания и журналисты сообщили о прекращении деятельности в оккупации.

А депутаты Херсонского областного совета провели внеочередную сессию онлайн и единогласно заявили, что никакой "ХНР" в Херсонской области не будет и никто из них не собирается сотрудничать с захватчиками.

13-го марта в Херсоне минимум 10 тысяч человек вышли митинговать против оккупантов

"Херсон — это Украина, никакие коллаборации, никакие решения, направленные на свержение государственного устройства нашего государства, не пройдут", — подчеркнул глава Херсонского областного совета Александр Самойленко.

После митингов Херсонская областная прокуратура сообщила, что организатору пророссийского митинга 13 марта, много лет продвигающего на Херсонщине идеи "русского мира", заочно сообщено о подозрении в государственной измене. Неизбежное наказание – верят горожане – ждет всех предателей.

ТСН.ua