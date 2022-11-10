Херсон и правый берег Днепра будут в опасности даже после отступления россиян - эксперт

Украинским войскам сейчас нет смысла форсировать Днепр. Это небезопасно, особенно в нынешних условиях, когда россияне сконцентрировали большие силы на левом берегу.

Такое мнение высказал в интервью ТСН.ua заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

“Россияне значительную часть сил все же оставят на левом берегу, и это очень позитивно для украинских войск, потому что мы стабилизируем фронт. Но это будет небезопасно с точки зрения применения артиллерии россиянами. То есть можно сказать, что территория в радиусе 15 километров – это точно будет территория очень опасная, я имею ввиду правый берег. В том числе и Херсон попадает под потенциальные артиллерийские обстрелы”, — отметил эксперт.

По его словам, украинской армии постоянно нужно будет обнаруживать огневые позиции россиян на левом берегу и их уничтожать, то есть заниматься контрбатарейной борьбой.

В то же время, такая стабилизация фронта позволит ВСУ активнее действовать на других участках фронта.

"Украинские войска смогут высвободить значительные силы и направить их на другие направления — Мелитополь, Мариуполь, Донбасс, северная часть Луганщины. Это может очень усилить наши возможности", – отметил эксперт.

По мнению Михаила Самуся, россияне на левом берегу, вероятно, разместят так называемых "мобиков", а выжившие остатки десантников и морской пехоты могут быть переброшены на Павловку, которая имеет огромное значение для ситуации на Донбассе.

Напомним, после разрушения Крымского моста могут быть также прерваны поставки для группировки российской армии на юге Украины, которую обеспечивала железнодорожная ветка на Херсон через Волноваху. Теперь это транспортное сообщение может оказаться в досягаемости украинской артиллерии.

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