Херсон, Николаев, Кривой Рог: в Генштабе ВСУ рассказали, где враг сосредотачивает силы на Южнобужском направлении

Херсон, Николаев, Кривой Рог: в Генштабе ВСУ рассказали, где враг сосредотачивает силы на Южнобужском направлении

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает основные усилия на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Как отмечается, российские оккупанты проводят перегруппировку войск, пытаются закрепиться на местности, усиливают группировку ствольной и реактивной артиллерии, а также осуществляют накопления боеприпасов и ГСМ.

“На временно захваченной территории Херсонской области, в поселке городского типа Великая Александровка, оккупанты объявили местному населению о необходимости в срок до 28 апреля покинуть населенный пункт. К жителям, которые не выполнят приказ, будет применена принудительная эвакуация”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

Там также отметили, что на временно захваченной территории Запорожской области в городе Энергодар сотрудниками федеральной службы безопасности РФ продолжается проведение фильтрационных мероприятий.

Напомним, что в Луганской области произошел "взрыв газа" в горисполкоме. Погиб так называемый "народный мэр".

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