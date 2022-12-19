Херсон пережил новый мощный обстрел: россияне накрыли один из районов сплошным квадратом

"Тихо" в Херсоне – это отдельная категория времени, которая измеряется десятками минут.

Херсон и окрестности каждый день под плотными обстрелами россиян. С левого берега Днепра оккупанты стремятся по городу всеми возможными артиллерийскими системами. Расстояние до жилых кварталов, которые и выбирают себе цель россияне здесь настолько мало, что достают до человеческих подворий даже минометы, говорится в ТСН.

На этот раз снаряд, унесший жизни гражданских, разорвался вблизи небольшого магазинчика в центре Херсона. Полицейские на месте собрали улики очередного преступления россиян.

Еще один прилет произошел на соседней улице, загорелось здание, но огонь мгновенно потушили бригады спасателей. Взрывом повредило провода электросети. "Я слышал свист, потом начались прилеты, я думал, что уже в наш дом прилетело", — говорит Иван.

Также читайте Почему Украина до сих пор не получает оружия от США по ленд-лизу: объяснение МИД

Район решисты накрыли фактически сплошным квадратом – каждые несколько десятков метров разрушены дома и воронки от снарядов в асфальте.

Сергей возился в груде строительного мусора, который был его большой комнатой, лопатой пытался откопать документы. Его после взрыва оглушило, поэтому не слышал первые крики зовущей его жены, пока он лежал под обломками дома. “В глазах потемнело, потом уже, когда глаза открыл, смотрю, чистое небо. Думаю, хотя бы не завалило уже до конца, хоть выберусь сам. Повезло», – вспоминает мужчина.

На самом деле, повезло здесь всем жителям двора. Учитывая силу взрыва, которая вырвала и, словно причудливую декорацию, забросила на провода часть ворот, а также количество осколков, которые прошили, кажется, все вокруг, это чудо, что никто не получил повреждений.

Мин и снарядов, а также реактивных ракет россияне не сожалеют, запуская на головы гражданских. Такое здесь происходит ежедневно и стало настолько обыденным, что люди уже даже особо не задаются вопросом: "Зачем они это делают?".

"Тихо" в Херсоне – это отдельная категория времени, которая измеряется десятками минут. Весь город фактически находится на линии фронта, который проходит здесь по Днепру. Несмотря на ежедневные террористические, массированные обстрелы по гражданским, горожане пытаются как-то жить в этом аду.

Читайте также:

Война в Украине ведется на четыре фронта: какие и что нужно для победы

Готовят стратегические резервы: военный эксперт ответил, когда россияне начнут новое наступление

Монастырский посетит Польшу из-за взрыва в здании полиции Польши подарка из Украины