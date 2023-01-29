Херсон – под массированным ударом России: много пострадавших и погибших (фото)

Россия массированно обстреливает из артиллерии Херсон. Оккупанты сознательно избивают по жилым кварталам города, в результате атаки много пострадавших и погибшие.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

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Министерство здравоохранения добавляет, что оккупационные войска обстреливают областную клиническую больницу в Херсоне. Из-за вражеской атаки ранена медсестра. Больше информации по состоянию на данный момент нет.

У ОГА просят херсонцев пройти к укрытию ради собственной безопасности.

"Херсонцы, пройдите до ближайшего укрытия или оставайтесь дома, пользуясь правилом двух стен, и ни в коем случае не оставайтесь на улице", — призывают местные власти.

Заместитель председателя Херсонского облсовета показал фото последствий российской атаки по медучреждению. На кадрах видно поврежденное здание – выбиты окна, разрушены стены.

К слову, поверенной тревоги в Херсонской области нет. Пока неизвестно о количестве пострадавших и жертв.

Добавим, взрывы в деоккупированном Херсоне раздавались в обед. Первоначально о звуках взрывов стало известно около 12:50. Вновь о том, что в город громко, сообщили в 13:15.

О 15:26 городской совет проинформировал, что целями оккупантов стали кладские помещения, больница, автостанция, школьная площадка. По данным горсовета, по состоянию на данный момент известно об одной погибшей и двух раненых, но информация уточняется.

"В целом по состоянию на 14.00 было совершено 7 обстрелов. Попадания произошли в складские помещения, больницу, автостанцию, школьную площадку, также в городе повреждены здания и транспортные средства. Есть информация относительно 1 погибшей и 2 раненых, но она пока уточняется", - говорится в сообщении.

Обстрелы Херсонщины

За минувшие сутки артиллерийские обстрелы оккупантов подверглись районам населенных пунктов Михайловка, Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Красный Маяк, Одрадокаменка, Понятовка, Республиканец, Казацкое, Тягинка, Камышаны и Херсон. Из-за вражеских обстрелов РФ ранен один человек.

В селе Благодатное местные жители обнаружили в поле раненого человека. Как выяснилось, мужчина взорвался на российской мини. Пострадавший находится в состоянии средней тяжести, медики оказывают ему необходимую помощь.

Россияне обстреляли жилой квартал Херсона

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