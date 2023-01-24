Херсон — под вражеским огнем: Россия атаковала роддом, школу и поликлинику (фото)

К счастью, в результате обстрелов пострадавших нет.

Поздним вечером вторника, 24 января, оккупационные войска открыли огонь по роддому, школе и поликлинике Херсона. После обстрелов возник пожар в роддоме.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

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К счастью, пострадавших нет. В результате вражеской атаки повреждения получили гражданские объекты: в зданиях выбиты окна, двери, повреждены стены.

"Здание роддома повреждено, на четвертом этаже началось задымление. Пациенток в помещениях не было, только медицинские работники. По предварительной информации, никто не пострадал. Нет пострадавших и в школе и поликлинике, но в зданиях выбиты окна, двери, также обломки российского снаряда" попали в газовую трубу", — заметил чиновник.

Глава области добавил, что на места ударов России выехали все экстренные службы.

Как пишут местные паблики, Херсон был обстрелян из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град".

Напомним, жители Херсонщины ожидают коварство россиян в моменты, когда нет обстрелов.

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