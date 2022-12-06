Херсон под вражескими обстрелами: как живет город после освобождения от оккупантов (фото и видео)

В Херсоне россияне при отступлении разрушили практически всю энергетическую инфраструктуру.

Херсон после освобождения начал оживать, в городе открылись банки и супермаркеты, возобновила работу "Укрпочта", также возобновлено железнодорожное сообщение. Большая часть города вернула свет, однако гуманитарная ситуация остается тяжелой. В Херсоне установили специальные палатки, где можно согреться, получить горячие напитки и еду, зарядить телефоны и воспользоваться Интернетом.

В то же время, вражеская артиллерия регулярно обстреливает город, от снарядов оккупантов продолжают гибнуть мирные жители. Украинские военные настойчиво не рекомендуют тем, кто успел уехать из Херсона до оккупации, торопиться возвращаться домой, поскольку в городе опасно.

ТСН.ua собрал подробности, как живет город, к которому прикоснулся "русский мир".

Одной из главных задач властей остается восстановление в домах херсонцев электроснабжения.

Как сообщил руководитель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, энергетики работают круглосуточно. В Херсоне, в котором россияне разрушили практически всю энергетическую инфраструктуру, свет восстановлен уже более чем на 85%.

По словам Янушевича, электроснабжение обязательно будет возобновлено в каждом населенном пункте Херсонщины.

В Херсоне 5 декабря возобновила работу насосная станция, которая обеспечивает водой большинство местных жителей.

"Сегодня в Херсоне подали напряжение к скважине для наполнения резервуаров насосной водопроводной станции №2 с нормальным давлением. Поэтому у 70% горожан появится вода в домах", — рассказал глава Херсонской ОВА.

Местные власти обнародовали адреса "пунктов несокрушимости", куда можно прийти, чтобы согреться, подзарядить свои гаджеты и воспользоваться Интернетом.

Обстрелы Херсона

Российские оккупанты, окопавшиеся на левом берегу Днепра, почти каждый день наносят артиллерийские удары по городу.

В частности, войска РФ днем 4 декабря обстреляли Таврический микрорайон Херсона. Оккупанты попали в многоэтажку. В результате вражеских обстрелов повреждены стены, окна и газопровод. Также снаряд попал в студенческое общежитие.

К счастью, пострадавших среди мирных жителей нет.

2 декабря оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона, из-за обстрелов есть разрушения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры города. В частности, враг попал в онкологический диспансер. Из-за обстрелов ранение получил 1 человек.

1 декабря из-за мощных обстрелов город был обесточен.

29 ноября оккупанты нанесли удар по областной клинической больнице в Херсоне. В здании были выбиты окна, о пострадавших не сообщалось.

27 ноября российские войска нанесли удар по линиям электропередач в Херсоне, питающим недавно освобожденный областной центр.

В период с 20 по 24 ноября было зафиксировано 62 вражеских "прилета" по Херсону. В результате обстрелов погибли 15 человек, еще 64 — получили ранения.

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