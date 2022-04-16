Херсон полностью закроют и отключат всю связь: оккупанты не оставляют намерений создать так называемую республику "ХНР"

Херсон полностью закроют и отключат всю связь: оккупанты не оставляют намерений создать так называемую республику "ХНР"

Псевдореферендум планируют провести в период с 1 мая по 10 мая 2022 года.

Оккупационные войска не оставляют попыток создать на территории Херсонской области так называемую республику "ХНР". Захватчики заранее готовят протоколы о результатах "голосования", выгодных для оккупационных властей.

Об этом сообщает украинская омбудсменк Людмила Денисова.

Как она отмечает, в Херсоне планируют использовать схему псевдореферендумов, проводимых оккупантами в 2014 году в Луганске и Донецке, когда вместо любого обнаружения власти народа была создана только картинка для российского телевидения.

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По информации свидетелей, в типографии города Новая Каховка печатают "бюллетени" для проведения "референдума". Очевидно, что все протоколы о результатах так называемого "голосования" будут подготовлены заранее и завезены в областной центр.

По словам Денисовой, псевдореферендум планируют провести в период с 1 мая по 10 мая 2022 года. В этот период намерены закрыть Херсон на въезд и выезд и отключить всю связь.

"Провести "референдум" захватчикам будет сложно, ведь героическое население всей Херсонщины продолжает выходить на акции протеста оккупации с лозунгами "Херсон – это Украина!", несмотря на применение рашистами оружия и разгон митингов", — написала омбудсменк.

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Денисова обращается в Комиссию ООН по расследованию прав человека во время военного вторжения России в Украину эти факты военных преступлений и нарушений прав человека России в Украине.

Напомним, 12 марта стало известно, что российские оккупанты готовятся провести "референдум" по объявлению Херсонской области "народной республикой".

Однако Херсонский облсовет вечером собрался на экстренное заседание и своими голосами отверг идею создания "ХНР".

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил, что депутаты областного совета утвердили принадлежность Херсонской области Украины и исключили образование любых республик.

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