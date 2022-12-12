Херсон снова массированно обстреляли россияне, есть травмированные: детали атаки (фото)

На месте работают все необходимые службы.

Российские оккупанты днем 12 декабря обстреляли недавно освобожденный украинский Херсон.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его данным, российские войска нанесли удар по жилому сектору. В результате обстрела повреждены дом и линии электроснабжения.

На месте работают все необходимые службы.

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"Херсон. российские войска нанесли удар по жилому сектору. Поврежден дом. Также в результате удара повреждены линии электроснабжения. На месте работают спасательные службы", — говорится в сообщении.

Как добавил первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский, в результате атаки РФ есть пострадавшие.

"Орки продолжают массированно обстреливать деоккупированную территорию Херсона, бьют по гражданской инфраструктуре, пытаясь отомстить за военное и политическое поражение. К сожалению, есть пострадавшие", — пишет Соболевский.

Ситуация в Херсоне

Херсон был под российской оккупацией 8 месяцев. 11.11. В 2022 году город был освобожден украинской армией. После деоккупации части Херсонской области и областного центра российские оккупанты терроризируют местных жителей.

Так, на днях россияне 51 раз обстреляли территорию Херсонщины из артиллерии, РСЗО и минометов. Враг обстрелял территорию завода, медицинское учреждение, магазины, кафе, складские помещения, частные и многоквартирные дома. В результате вражеской атаки погибли два человека.

Подробно о преступлениях России в освободившемся городе, которые страна-агрессор там совершает после деоккупации, читайте в материале.

Следует отметить, что глава МИД России Сергей Лавров публично подтвердил, что войска РФ бомбят Херсон.

"У нас и город Сталинград был нашей территорией. И мы там немцев били и так били, что они оттуда убежали", — заявил Лавров, традиционно кремлевской пропаганде намекнув, что считает украинский Херсон "своей территорией".

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