Херсон снова обстреляли россияне: в ОП рассказали детали и показали последствия атаки (фото)

В Херсоне утром 14 декабря в результате обстрела РФ загорелось складское помещение.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

На месте работают экстренные службы. Устанавливается объем причиненного ущерба.

Как добавил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич, российские оккупанты за 13 декабря обстреляли территорию региона 42 раза. Стреляли из артиллерии, РСЗО, танков и минометов.

Пострадали жилые кварталы Херсона. оккупанты попали в яхт-клуб, училище, спортивное заведение, частные и многоквартирные дома.

"К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. российские оккупанты убили 1 человека, еще 1 житель области получил ранения", — написал Янушевич.

Что происходит в Херсоне

Херсон был под оккупацией РФ 8 месяцев. Украинская армия освободила город 11 ноября 2022 года. После деоккупации части Херсонской области и областного центра российские оккупанты терроризируют местных жителей.

Также читайте В Херсоне двух коллаборантов привязали к столбам за сотрудничество с войсками РФ (фото)

Так, за 12 декабря российские оккпанты 57 раз обстреляли территорию Херсонщины и убили трех мирных людей, еще 15 получили ранения.

Также мощно ударили россияне и 9 декабря. Был зафиксирован 51 обстрел территории Херсонщины из артиллерии, РСЗО и минометов.

Кроме того, российские захватчики после ухода из Херсона начали распространять в информационном пространстве ложь. Ее опровергла глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она также объяснила, почему Херсон продолжает подвергаться постоянным обстрелам.

Отметим, что глава МИД России Сергей Лавров публично подтвердил, что войска РФ бомбят Херсон.

"У нас и город Сталинград был нашей территорией. И мы там немцев били, и так били, что они оттуда убежали", — заявил Лавров, традиционно по кремлевской пропаганде намекнув, что считает украинский Херсон "своей территорией".

Читайте также: