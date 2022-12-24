Херсон снова под массированным обстрелом российских оккупантов

Под вечер субботы, 24 декабря, российские военные во второй раз за день массированно обстреляли Херсон. Сообщается о не менее 10 взрывах.

Об этом сообщают в местных пабликах.

Как пишут телеграммы-каналы, город продолжают обстреливать из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Призываем находиться в укрытиях.

Официальных комментариев и подробностей пока нет.

24 декабря Россия обстреляла центр Херсона

Под обед 24 декабря Россия накрыла огнем людный центр Херсона. По словам главы ОВА Ярослава Янушевича, удар россиян по городу был целенаправленным. Оккупанты атаковали гражданские объекты: рынок, торговый центр, жилые дома, админздания. По последним данным, по меньшей мере 7 человек погибли, 58 – ранены, из них 18 – в тяжелом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Херсона и опубликовал ужасающие кадры с места трагедии. Глава государства подчеркнул, что мир должен видеть, "против какого абсолютного зла мы сражаемся.

В Министерстве иностранных дел призвали западных партнеров "к активной и длительной поддержке" государства для победы.

30 обстрелов в сутки: войска РФ ударили по Херсону

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