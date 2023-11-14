Херсон снова пострадал от российских обстрелов: есть пострадавшие и значительные разрушения (видео)

Российские оккупанты нанесли очередной удар по Херсону. В результате пострадала женщина.

Утром 14 ноября россияне обстреляли жилые дома в Корабельном районе Херсона.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Пострадала 54-летняя женщина. Ее доставили в медучреждение на "скорой" со взрывной травмой, сотрясением головного мозга, ранением виска и руки. Врачи оценивают состояние потерпевшей как средней тяжести. Сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь.

На видео, показанном Прокудиным, видны ужасные последствия российского обстрела. Дома местных разрушены до основания. В других – выбиты окна и двери.

Россияне обстреляли жилые дома в Херсоне: видео последствий

Напомним, российские войска атаковали населенные пункты девяти областей Украины 13-14 ноября, применив разные виды вооружения. В результате обстрелов погибли и были ранены мирные жители, а также разрушения. О ситуации в регионах на утро 14 ноября читайте в статье ТСН.ua.

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