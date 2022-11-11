Херсон станет городом диверсий и терактов: журналист предупредил, сколько времени еще не будет спокойной жизни

В городе осталось много российских ДРГ, которые наделали много схронов и заняли много квартир.

В Херсоне спокойной жизни не будет еще в ближайшие несколько месяцев, ведь в городе будут действовать вражеские ДРГ, которые могут совершать теракты.

Об этом в интервью ТСН рассказал херсонский журналист Константин Рыженко.

"Я думаю, что это будет сложный месяц для Херсона в плане разрушенной инфраструктуры, и которая будет разрушаться. Во-вторых, это будет город диверсий, город терактов, потому что очень много российских ДРГ остались спящими в городе. Они наделали огромное количество схронов. Они заняли много квартир", – сообщил журналист.

Он также рассказал, что российские оккупанты часто путем шантажа навербовали в Херсоне много людей.

"То есть они не просто так похищали родственников людей и в целом херсонцев. То есть у них там будет много глаз, координаторов просто по меньшей мере по принуждению. Потому что вот сидит человек, у него родственник на левом берегу и от него зависит его жизнь. И ему или придется что-то рассказывать, или придется что-то делать для того, чтобы как-то обезопасить своих родственников", – объяснил Рыженко.

По его оценкам, спокойной жизни в Херсоне не будет как минимум до конца февраля.

"Херсон будет крайне сложен, пока не пройдет зачистка, пока туда не зайдут силы СБУ, умеющие непосредственно работать с проблемным гражданским населением. А это, наверное, до конца января, возможно, даже февраля, будет постоянно такое происходить в самом городе. То какие-то ДРГ, то какие-то взрывы или еще что-то. Спокойной жизни там в ближайшие несколько месяцев можно не ожидать", – прогнозирует журналист.

Напомним, 11 ноября Херсон вернулся под контроль Украины и ВСУ уже заходят в город, сообщили в разведке.

Еще до официального сообщения от ГУР в Сети начали появляться фотографии и видео, как местные жители Херсона на улицах встречают ВСУ с украинскими флагами.

Заметим, как анонсировал советник Офиса президента Алексей Арестович, контрнаступление ВСУ в Херсонской области может быть ярче, чем это было на Харьковщине – и по трофейной технике, и по количеству пленных.

Украинские флаги уже в Херсоне – Наталья Гуменюк

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