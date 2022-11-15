"Херсон свободен": Зеленский назвал деоккупацию города переломным моментом войны

Украинский президент Владимир Зеленский назвал освободительную операцию ВСУ в Херсоне переломным моментом в войне, начатой РФ против Украины 24 февраля.

Такое мнение глава государства выразил в своем обращении к участникам G20.

Президент провел аналогию с Нормандской операцией во время Второй мировой войны в северо-западной Франции. По его словам, подобные события символизируют изменения "после которых люди уже знали, чья будет победа, хотя еще приходилось воевать ради нее".

"Херсон – это один из важнейших городов юга нашей страны и единственный областной центр, который России удалось захватить после 24 февраля. И вот Херсон уже свободен. Это как, например, D-Day – высадка союзников в Нормандии. Она еще не была точкой в борьбе против зла, но уже определяла все дальнейшее течение событий. Именно это мы чувствуем сейчас. Сейчас, когда Херсон свободен", — подчеркнул Зеленский.

Увольнение Херсона

ВСУ уволили Херсон 11 ноября. Двумя днями ранее, 9 ноября, Минобороны РФ заявило, что хочет увести свою армию из Херсона. Уже 11 ноября отчитались, что без потерь отошли на "заранее подготовленные оборонительные рубежи и позиции". Оккупанты также заявили о переносе "столицы" из Херсона в Геническ. Мол, там сосредоточены все основные органы власти.

В понедельник, 14 ноября, освобожденный от российских оккупантов город посетил президент Владимир Зеленский. Глава государства принял участие в церемонии поднятия флага Украины.

Между тем, в Москве до сих пор считают Херсон российским. В Кремле заявляют, что статус оккупированного региона "закреплен". Именно поэтому, подчеркивают у Путина, "нет и не может быть никаких изменений".

Впрочем, немногословными были в Москве, комментируя приезд в Херсон Зеленский. Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "Херсон – территория РФ".

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