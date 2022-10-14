Херсон уже близко: в ВСУ арбузом тонко намекнули на хорошие новости с юга (видео)

По данным западных аналитиков, украинская армия способна отвоевать Херсон и вернуть контроль над правым берегом Днепра уже на следующей неделе.

Начальник пресс-службы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Олег Зелинский арбузом тонко намекнул, что скоро украинцам стоит ожидать хороших новостей с фронта по поводу деоккупации Херсона.

Он в эфире телемарафона надкусил арбуз, отвечая об освобождении Херсона.

Так, ведущий "Суспільного" Евгений Агарков сказал, что по данным западных аналитиков, украинская армия способна отвоевать Херсон и вернуть контроль над правым берегом Днепра уже на следующей неделе. После этого он попросил военного прокомментировать эту информацию и ответить, когда же начнется контрнаступление ВСУ на Херсон. Зелинский ответил, что он ждал этого вопроса и подготовился. Он достал кусок арбуза, надкусил в прямом эфире и сказал, что стоит эту информацию подождать от Генштаба ВСУ.

"Мы комментировать не можем, потому что это сейчас запрещено. Дождитесь от Генерального штаба информации. Вам все сообщат, все расскажут. И все будет Украина", — сказал Зелинский, держа в руках арбуз.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области: что известно

Украинская армия с начала октября, по данным МВД, освободила более 50 населенных пунктов Херсонщины. Важным для Вооруженных сил стало освобождение Давидова Брода, где у российские оккупантов были довольно крепкие позиции.

ВСУ продолжают наносить мощные удары по скоплениям оккупантов в Херсонской области. В частности, украинские военные 13 октября уничтожили командно-наблюдательный пункт вражеского батальона в Бериславском районе Херсонской области.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань поинормировал, что по состоянию на сегодняшний день украинская армия зачистила один "котел", в котором находились российские военные. Сейчас линия фронта проходит вплотную к Мыловому. Это означает, что ВСУ приблизились к Бериславу.

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